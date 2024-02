AUR Timiș nu se teme de comasarea alegerilor: “Suntem pregătiți!”

Spinoasa problemă a comasării alegerilor europarlamentare cu locale a fost una dintre temele pe care reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor filiala Timiș au vorbit, joi 22 februarie, la conferința de presă săptămânală. Alte subiectele abordate au fost de interes local extrem de important, dar și de interes național.

“Am asistat cu toții la acest circ, miercuri seara, la ora 19:00, prin care ceea ce intuia toată lumea s-a întâmplat: avem oficializată comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale”, a spus Mihai Negoescu, coordonator AUR Timiș.

Poziția Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) se cunoaște, dar Negoescu a reamintit faptul că de ceea ce le este frică guvernanților nu vor scăpa.

El a dat asigurări că AUR este pregătit atât la nivelul județului Timiș, cât și la nivel național pentru aceste alegeri pe care românii trebuie să le percepe ca o primă schimbare la nivelul clasei politice “pe care trebuie să o producem anul acesta”.

“Nu ne este frică. Suntem pregătiți. Avem o alianță la nivelul filiale și la nivelul întregului partid. Împreună cu frații noștri de la Partidul Republican la nivel local, împreună cu cei din Blocul Unității Naționale, împreună cu partidul domnului Terheș, împreună cu Alianța Țărănistă, vom avea liste complete. Vom intra în această luptă și vom oferi o opțiune viabilă la nivel local pentru care cetățenii se voteze cu încredere, în 9 iunie, pentru schimbarea baronilor locali”, a spus Mihai Negoescu coordonatorul AUR Timiș.

Marcel Mihoc, președintele Partidului Republican Timiș, a fost invitat special la conferința de presă și a vorbit despre ceea ce el aștepta de la guvernanți, miercuri seara!

“Veștile pe care le așteptam miercuri seara erau următoarele: președintele țării, împreună cu cele două partide mari, PNL-ul și PSD, împreună cu șeful senatului și cu șeful guvernului, să hotărască faptul că numărul parlamentarilor să fie de 300. Ateptam ca salariile tinerilor plecați peste hotare să fie subvenționate și să încercăm să-i aducem înapoi acasă, așteptam ca impozitare să fie progresivă atât pentru pensiile speciale, cât și pentru pensiile mai mari de 8000 RON. Așteptam ca sa fie rezolvate problemele provocate de războiul din Ucraina cu autocamioanele cu tirurile încărcate cu cereale care trec prin România si nu au sigiliul și sunt fără control. Așteptam să ni se spună că am intrat în Schengen nu numai pe calea aerului, ci și terestru, așteptam de la colegii noștri politicieni se rezolvă problema Roșia Montană, dar 2 miliarde de dolari înseamnă probabil comision și pentru cineva”, a spus Mihoc. El a adăugat că ceea ce a văzut aseară cu comasarea alegerilor europarlamentare și locale dovedește neputința clasei politice care conduce România.

În continuare, președintele Partidului Republican Timiș, a adăugat:

“Am văzut doi oameni de vârstă medie relativ bine îmbrăcați și bine hrăniți, foarte speriați care vorbeau de comasarea alegerilor. Aseară am văzut România lucrului bine făcut România educată, aseară am văzut doi oameni care conduc țara asta de ani de zile și care în loc să aducă rezolvări la problemele țării nu-i interesează decât ciolanul. Am văzut o mână de profitori, în afară de unii politicieni, temători că își pierd puterea, ciolanul banii și așa mai departe. Cel mai dureros pentru ei e că vor vedea cât costă un ou în piață, cât costă o roșie și cel mai greu că o să vadă cât costă o sticlă de vin care de obicei o primesc degeaba, de pomană. În aceste condiții, noi atenționăm că ceea ce ei gândesc se vor întoarce împotriva lor. De fapt este o luptă între David și Goliat! Goliat este format din cele trei mari forțe – președinția, senatul, parlamentul, partidele cele mari, și pe cealaltă parte, David, un tânăr de 37 de ani, care singur a format un partid de mare succes la români și o alianță foarte puternică, alianță care este ultima șansă pentru poporul român să mai rămână poporul român”.

Mihoc a dat asigurări că AUR și aliații sunt pregătiți de marea confruntare electorală!

“În această situație, noi suntem pregătiți pentru lupta cea mare, chiar dacă se schimbă regulile în timpul jocului, ceea ce nu este permis. Toată situația aceasta este un mesaj de la Ursula care simte că la nivel de Europa pierde tot și crede că pe ultima sută de metri mai rezolvă ceea ce trebuia rezolvat de mult. Probabil, vom fi atacați în continuare și vom fi o considerați extremiști, dar dacă eu, Marcel Mihoc, consider că familia este formată din bărbat și femeie și pentru asta sunt considerat extremist, doresc să fiu numit extremist, dacă eu țin la poporul meu și sunt considerat naționalist patriot și cineva mă face extremist, doresc să fiu extremist. Îi atenționez pe colegii din Timiș, în special pe cei din partidele de la guvernare, să fie fair play și să ne lase să participăm la aceste alegeri europarlamentare și locale și să fie corecți față de popor”.

În continuare, Dan Saucă coordonator AUR zonal Giroc Timișoara, tată a patru copii minunați, a vorbit despre o situație gravă care îi afectează pe toți părinții din România!

“Cum este posibil ca un copil să trăiască dintr-o alocație lunară de nici 300 RON? România are una dintre cele mai mici alocații pentru copii din Europa ceea ce este din acceptabil și trebuie schimbat îmbunătățită situația în interesul copiilor și al familiei”, a fost mesajul lui Sauca.

De asemenea, Maria Buzescu, AUR Lovrin, a atras atenția de situația tensionată din comuna Lovrin care există între cetățeni și primar.

Ciprian Titi Stoica, parlamentar AUR Timiș, a discutat tot de marea problemă a comasării alegerilor parlamentare cu cele locale, din 9 iunie.

“Ce am văzut eu aseară mi-a amintit de celebrul film Tăntălăul și Gogomanul, actualul premier, Marcel Ciolacu, și domnul fost premier, Ionel Ciucă. Am văzut că de teama Alianței pentru Unirea Românilor s-au coalizat și au comasat alegerile europarlamentare cu cele locale în mod ilegal și neconstituțional. Am observat că singura lor preocupare este să ne acuze de așa zisul extremism. Care extremism? Domnilor, în 34 de ani singuri extremiști ați fost dumneavoastră, cei care ați ținut în sărăcie cruntă bătrânii, oameni cu nevoi speciale etc. Voi cei care nu ați construit decât un singur spital, cei care nu ați făcut o școală nouă, o creșă, o grădiniță sau alte facilități educaționale atât de importante și necesare pentru cetățenii români pentru copii. Noi suntem un partid tânăr așa cum ne vedeți sincer și direcți, cu bune și cu rele, chiar dacă nu avem prea multă experiență politică, ne vom adapta la orice hotărâți dumneavoastră. Suntem singura alternativă la sistemul creat de Klaus Iohannis, împreună cu cei de la PSDNL, fostul FSN, care numai un pic să odihnit. Dragii mei bănățeni, mă rog din tot sufletul să aveți speranță! Baronizarea coaliției fricii, lașă și mincinoasă trebuie să se încheie cu ei aici. La nivel local, în Timiș, PSD și PNL vor susține în candidat sau mai mulți candidați comuni la alegerile europarlamentare. Va fi susținut Vasile Dâncu din Cluj pe care mulți dintre PSD-iști și PNL-iști îl consideră un mare securiști și sinecurist. În campania pentru locale, se vor război nevoie mare între ei pentru șefia Consiliului Local și pentru Primăria Timișoara sau pentru celelalte primării din județ. Cum credeți că va fi posibil, cum vor face? În prima parte a campaniei electorale vor merge braț la braț, apoi se vor împărți în două tabere chipurile vor încerca să își dispute temele locale? Cu siguranță, nu va funcționa! Dragi bănățeni, aveți încredere și alăturați-vă singurei alternative care este AUR, fiindcă de 34 de ani românii așteaptă o alternativă reală, o alternativă care a pornit din stradă, din asociații civice, din ONG-uri, cu oameni care au luptat până acum pe diferite fronturi sociale”, a spus Titi Stoica.

De asemenea, deputatul AUR Timiș a venit și cu o veste mai bună! AUR a creat legea Codul de AUR al Pădurilor.

“Să vă dau și o veste bună. Noi, AUR, singura variantă pentru unirea românilor, am reușit să creăm legea Codului de AUR, cu activistul, Tiberiu Boșutar, care se ocupă de peste 10 ani cu monitorizarea furturilor din pădurile României, de conștientizarea tuturor autorităților despre acest flagel de masă privind tăierea ilegală a Pădurilor din România. Astfel, am creat legea Codului de AUR al Pădurilor. Eu însumi am participat la mai multe acțiuni împreună cu domnia sa, Boșutar. Am stat 72 de ore în ianuarie anul trecut, în fața celor două mari fabrici din județul Timiș, unde am demonstrat alături de autoritățile competente că aproape 50% dintre camioanele cu lemne care intrau la cele două fabrici aveau între 5 și 7 metri cubi în plus lemne. Am descoperit transporturi cu încărcătură mult mai mare.

Vom avea în fiecare județ câte un birou special pentru Legea Codului de AUR unde toți cetățenii care vor să contribuie pentru un viitor mai sănătos să se implice în această acțiune de protejare a pădurilor noastre și a încheia odată cu această mafie condusă de baroni și vătafi locali”, a concluzionat Titi Stoica.

Comentarii

comentarii