Avocat din Timișoara, transferat din Mehedinți, dat în urmărire generală, după ce a fost condamnat la închisoare în dosarul corupției de la IPJ Timiș

Condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare in dosarul coruptiei de la IPJ Timis, fiind gasit vinovat de instigare la dare de mita, favorizarea faptuitorului, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, avocatul timisorean Marin Bilc se sustrage punerii in aplicare a mandatului de executare a pedepsei, fiind dat in urmarire generala.

In timp ce fostul inspector sef al Politiei Timis, comisarul sef Sorin Muntean, s-a predat chiar in ziua in care Inalta Curtea a pronuntat verdictul final, fiind incarcerat in Penitenciarul Arad, avocatul Marin Bilc a disparut de la domiciliu, foarte probabil cu destinatia Italia, unde va incerca sa scape de trimiterea dupa gratii.

Conform procedurilor judiciare, avocatul a fost dat in urmarire generala de IPJ Timis, fiind cautat de politistii de la Urmariri.

De remarcat ca, pentru a evita excluderea din profesie, Marin Bilc s-a tranferat in Baroul Mehedinti, supranumit si „Baroul penalilor”, unde apare in postura de suspendat, nicidecum exclus din avocatura, dupa cum prevede legislatia in vigoare.

De altfel, in dispozitivul deciziei Inaltei Curti, se mentioneaza ca Marin Bilc, fost procuror, inainte de a intra in avocatura, are interdictie de a mai profesa, scrie impactoress.ro.

