Băcănie, cafenea și librăriei, noutățile de la Casa Maghiară din Timișoara

Asociația Bastionul continuă transformarea Casei Maghiare de pe bulevardul Revoluției. După restaurarea fațadei și amenajarea primelor spații din interior a venit rândul inaugurării unei magazine cu produse „Hungarikum” – o marcă înregistrată acordată de Ministerul Agriculturii din Ungaria.

Magazinul oferă peste 800 de produse, de la dulciuri, ceaiuri, siropuri, mezeluri, produse de lactate și condimente, la bere, pălincă, Unicum și numai puțin de 60 de vinuri din toate zonele Ungariei (Balaton, Eger, Tokay, Vilany, Szekszard etc).

“Prima dată a trebuit să renovăm totul aici, pe urmă să amenajăm. Și cred că am reușit să aducem timișorenilor o gamă foarte largă de produse, puțin spre gama premium. Sunt sigur că timișorenii au dorit un magazine cu produse <made in Hungary>. Și nu vorbesc doar de populația de limba maghiară. Foarte mulți timișoreni cunosc aceste produse, ei merg des în Ungaria, fac cumpărături acolo. Dar suntem deschiși și la sugestii, dacă ni se cer anumite produse, le vom aduce aici”, a spus Peter Tamas, consulul onorific al Ungariei la Timișoara, președintele Asociației Bastionul.

Magazinul cu produse „Hungarikum” poartă numele baronului Ambrozy – una dintre personalitățile timișorene care au contribuit financiar la construcția Casei Maghiare în anul 1930, a fost amenajat în spațiul în care cândva se dădeau anunțurile pentru ziarul „Renașterea Bănățeană”.

O altă încăpere a fost amenajată ca o librărie, de unde se pot achiziționa cărți, reviste și ziare în limba maghiară. Băcănia are și o cafenea unde inventatorul Francesco Illy – născut la Timișoara, în 1892 – este la el acasă.

Continuă lucrările la Casa Maghiară

Asociația Bastionul a achiziționat în 2022 clădirea în care a funcționat mulți ani redacția și tipografia ziarului Renașterea Bănățeană cu o contribuție financiară a guvernului Ungariei.

“Încă mai avem de lucru în interior. Tot timpul mai e de fcăut ceva. Ne bucurăm că deja funcționează bine Casa Maghiară. Avem cel puțin zece organizații (UDMR, ziarul Uj Szo, Asociația Bastionul, Asociația Diaspora etc.), se țin activități culturale, degustări de vin. Trăim, dar renovăm încăpere cu încăpere. Anul acesta vom termina Sala de bal, punctul central al Casei Maghiare. La subsol amenajăm acum și o mică sală de concerte, pentru 200 de persoane. Permanent este de făcut ceva, sunt două clădii mari. Am fost foarte fericiți că am reușit să renovăm și fațada, cred că mulți timișoreni apreciază acum aspectul clădirii”, a mai declarat Peter Tamas.

Casa Maghiară a fost construit în 1930 după planurile arhitectului Laszlo Szekely, pentru comunitatea maghiară din oraş. Autorităţile comuniste au naţionalizat clădirea, iar imobilul a găzduit, printre altele, Comitetul Orăşenesc al PCR. Apoi, clădirea a fost sediul ziarelor de partid.

La începutul anilor ’90, imobilul a fost achiziţionat de Timpress SA, editura cotidianului Renaşterea Bănăţeană deţinută de miliardarul Iosif Constantin Drăgan.

În ultimele decenii, reprezentanţii comunităţii ungurilor din Timişoara au intentat numeroase procese pentru revendicarea Casei Maghiare, dar toate au fost pierdute.

Într-un final, clădirea a ajuns în posesia fraţilor Emil şi Marius Cristescu. După o lungă perioadă de negocieri, fraţii Cristescu au vândut imobilul Asociaţiei Bastionul, cu 2,3 milioane de euro.

