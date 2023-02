Baie în apa înghețată, la Giroc. Tradiția din Rusia și Finlanda prinde și la noi – foto

Baia la copcă, o tradiţie în Rusia sau Finlanda, a început să fie descoperită şi de români. Pentru al patrulea an consecutiv, balta Ţarina lui Petre de la marginea comunei Giroc, nu departe de Timişoara, a fost locul în care s-a făcut baie în apa rece ca gheaţa.

Acţiunea promovează un stil de viaţă sănătos. Când intri în apă rece, respiraţia se face mult mai profundă şi mai rară, se trezesc în om vechile instincte. Aşa se întâmplă şi după fiecare duş rece, care conferă o senzaţie plăcută de energie şi de confort.

„Eu fac în fiecare zi. Am un butoi de 500 de litri în curte, dimineața spargem gheața și ne băgăm un minut acolo. În primul rând, frigul creează un stres. Iar stresurile sănătoase stimulează mecanismele de supraviețuire a organismului. De fiecare dată după un anumit stres, organismul vrea să revină în forță, mai bine și devine mai puternic. Depresiile, durerile ți le alină, sistemul imunitar se intensifică, metabolismul. Numai lucruri bune se pot întâmpla. E un fel de gimnastică pentru vasele de sânge, medical numai bine. Poate că nu e recomandat să intri din prima în gheață, dar dacă începi cu dușuri reci, nu e mare brânză”, a spus medicul stomatolog Ioan Gașpar, iniţiatorul băii la copcă de la Giroc.

Înainte să intre în apă, temerarii au avut parte de o pregătire specială. Andrei Simionesei, trainer personal în metoda Wim Hof a susţinut un scurt workshop de respiratie profundă.

„Pregătim baia cu două-trei ture de respirații Wim Hof, se pot căuta pe YouTube, oricine le poate face, nu trebuie nimic special. Ne-a ajutat și vremea, a fost soare, spre deosebire de alte ediții când a fost înnorat sau vânt. După care ne-am băgat direct în apă și singurul lucru a fost să ne controlăm respirația, să nu intrăm în mod de panică. Cel mai important e să ai un expir prelungit. Cred că oricine poate face asta. Trebuie să recunosc, pe extremități nu ți-e foarte cald, dar corpul se încălzește imediat”, a spus Andrei Simionese, student în anul cinci la Facultatea de Medicină din Timişoara.

Unul din temerari a intrat în apă și a stat nemișcat timp de zece minute. Nu este însă recordul său.

“E foarte tare. Mă simt ca un nou născut. Mă ajută foarte mult la eliberarea stresului, la circulația sângelui, e o senzație grozavă. Dacă faci treaba asta controlat, nu e riscant. Eu am început treptat. Am început cu temperatură scăzută în camera mea, pe urmă dușuri reci, băi în ape reci, apoi bău cu apă cu gheață. Acasă am stat și mai mult în apă cu gheață, chiar și jumătate de oră. Dar afară era o temperatură mai ridicată. În apă pur și simplu simt că mă încălzesc. La un moment dat corpul tremură și se oprește. Atunci simți ceva plăcut. Frigul atacă tot timpul terminațiile, degetele e la picioare mai ales. Dar pielea amorțește, nu mai simți nimica, totul devine dur. Cristalele din piele încep să se întărească. Dar e o senzație faină, recomand la toată lumea”, a declarat Eni Mark, un tânăr IT-ist, pasionat de sporturi.

După baie, timișorenii au intrat imediat într-o saună amenajată lângă lacul artificial, unde au putut să se încălzească.

