Bărbat omorât de fulger, după ce s-a adăpostit sub un copac

Un barbat de 50 de ani a murit duminica la Darova dupa ce a fost lovit de un fulger. Nenorocirea s-a petrecut in zona stadionului din localitate cand victima impreuna cu alti doi colegi se indreptau spre casa dupa ce au fost la un magazin.Pe drum cei trei au fost surprinsi de o furtuna si au decis sa se adaposteasca sub un copac. Din nefericire cateva minute mai tarziu un fulger a lovit copacul iar unul dintre muncitorii care se aflau in imediata apropiere a cazut secerat la pamant. Ceilalti doi barbati au sunat disperati la 112 dar din pacate eforturile medicilor veniti de la Lugoj au fost in zadar. Barbatul care a decedat este de loc din judetul Mehedinti si lucra la o firma care efectueaza lucrari la reteaua de apa a comunei Darova. Trupul neinsufletit a fost preluat de catre medicii de la Institutul de Medicina Legala.

Sursa: Lugoj Info.ro

