Bărbatul căutat cu disperare de familie a fost găsit decedat, la nouă zile de când a plecat de acasă

Barbatul de 68 de ani din Lugoj disparut in urma cu exact zece zile, a fost gasit mort, sambata dupa-amiaza.

Cadavrul a fost descoperit intamplator in zona strazii Decebal, intr-o padurice. Trupul fara viata a fost gasit de un localnic, care supraveghea cateva capre. In urma apelului la 112, zona a fost incercuita de politisti, iar la fata locului a ajuns si o ambulanta. Medicii au constatat ca trupul fara viata se afla in stare avansata de descompunere, scrie lugojinfo.ro.

Politistii au demarat cercetarile la fata locului, in conditiile in care, o parte a capului barbatului era infasurata intr-o punga legata cu banda adeziva. Oamenii legii au ajuns la concluzia ca omul s-a sinucis, mai ales ca ultimele imagini surprinse cu el in viata erau de la un supermarket, de unde si-a cumparat tocmai banda adeziva. La cativa metri de cadavru a fost gasita si bicicleta, care era incuiata.

Cadavrul a fost transportat la morga din Lugoj, pentru efectuarea necropsiei si stabilirea exacta a cauzei mortii.

Comentarii

comentarii