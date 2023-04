Bătaie cu mănuși de box, în sala de clasă a unei scoli din Lugoj. Directoarea unității spune că… “a fost o joacă” – video

Un parinte al unui elev de la Scoala “Anisoara Odeanu” din Lugoj, a tras un semnal de alarma si a facut publice imagini cu ceea ce se intampla in unitatea de invatamant din centrul orasului.

Mama a unui elev in clasa a V-a, femeia a descoperit imaginile in telefonul baiatului si pe buna dreptate, cere explicatii conducerii scolii.

“Imaginile le-am descoperit dupa ce m-am uitat in telefonul baiatului, sa vad cu cine converseaza. Prima oara mi-a ascuns ca ar fi facute in scoala, dupa care, mi-a spus ca le-a primit de la un coleg. Sunt socata si revoltata. Imi trimit copilul la scoala si il iau de la spital. Nu ne-a spus nimeni, nici profesorii, nici diriginta, nici directoarea ca s-ar fi intamplat in scoala, ca s-au luat masuri.”, a declarat mama revoltata pentru Lugoj Info.ro.

Contactata de Lugoj Info.ro pentru un punct de vedere, directoarea scolii, Dana Tipei, recunoaste ca imaginile sunt filmate in sala de curs, insa crede ca totul a fost o joaca. ”Am anuntat politia, am avut discutii cu parintii. Noi, cei de la scoala, am facut tot ce e legal. In imagini apare un elev, care anul acesta, in vara, implineste 16 ani. Practic a fost o joaca. Nu s-au batut.”, a declarat Tipei.

Se pare ca unul dintre protagonistii acestui filmulet are 16 ani si este in clasa a VI-a, multi dintre parinti sustinand ca acesta terorizeaza elevii, iar cadrele didactice nu il pot controla, scrie Lugoj Info.ro.

