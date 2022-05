Bega Art Prize 2022 | Diana Marincu

├Äntr-un moment ├«n care curatorul nu este doar ini╚Ťiatorul unei expozi╚Ťii,┬áci┬áun exponent al unor modele de practic─â creativ─â ╚Öi un liant al comunit─â╚Ťilor artistice ├«n mi╚Öcare,┬áBega Art Prize┬á├«ncearc─â s─â r─âspund─â contextului prin selectarea unui curator care a demonstrat at├ót implicare real─â, c├ót ╚Öi viziune.

Edi╚Ťia a patra┬áo are laureat─â pe Diana Marincu, caracterizat─â de pasiune, curiozitate ╚Öi inteligen╚Ť─â.

Lumea artei vrea claritate ╚Öi Diana Marincu este preg─âtit─â s─â o ofere, a concluzionat juriul format din Horea Avram, Liviana Dan ╚Öi Anca Mihule╚Ť. Diana Marincu are standarde ├«nalte ╚Öi consider─â activitatea de curator o misiune care promoveaz─â excelen╚Ťa artistic─â. A parcurs numeroase teritorii ale artei, de la galerii, muzee, bienale, la zone performative, av├ónd mereu al─âturi istoria artei. Experien╚Ťa ╚Öi credibilitatea ei sunt semnificative. Influen╚Ťa Dianei Marincu pe scena de arta contemporan─â valideaz─â miezul intelectual al unui loc ╚Öi al unei st─âri care va avea importan╚Ť─â maxim─â ├«n perioada urm─âtoare.

Diana Marincu ╚Ötie c─â arta d─â forma / concret─â ÔÇô logic─â / schimb─ârilor culturale ╚Öi ca atare impune o vizualitate acut─â proiectelor sale. Organiz├ónd cadrul, organiz├ónd con╚Ťinutul, arta devine un r─âspuns pentru temele ╚Öi ideile contemporaneit─â╚Ťii. Este ceea ce┬áTimi╚Öoara Capital─â European─â a Culturii 2023┬áa╚Öteapt─â de la Diana Marincu.

Diana Marincu┬áeste curator ╚Öi critic de art─â, membru AICA ╚Öi IKT, director artistic al Funda╚Ťiei Art Encounters din Timi╚Öoara ├«ncep├ónd cu 2018.

Expozi╚Ťiile pe care le propune pornesc de la o metod─â investigativ─â, iar de cele mai multe ori ├«ntreb─ârile pe care le formuleaz─â rezoneaz─â cu problemele identificate de arti╚Öti ├«n practica lor, de la strategiile vizuale ╚Öi narative ale construc╚Ťiei imaginii, la tensiunea rela╚Ťiilor dintre subiect ╚Öi context, precum ╚Öi cotitura postumanist─â ├«n arta contemporan─â.

├Äntre 2012-2018 a colaborat cu Funda╚Ťia Plan B din Cluj ╚Öi cu Fabrica de Pensule. ├Än 2017, Diana Marincu a curatoriat ├«mpreun─â cu Ami Barak cea de-a doua edi╚Ťie a Bienalei Art Encounters din Timi╚Öoara, sub numele┬áVia╚Ťa ÔÇô Mod de ├«ntrebuin╚Ťare.

├Än timpul Sezonului Rom├ónia-Fran╚Ťa, Diana Marincu a curatoriat dou─â expozi╚Ťii ├«n Fran╚Ťa:┬áPersona, MUCEM ÔÇô Mus├ęe des Civilisations de l’Europe et de la M├ęditerran├ęe, Marsilia (2019);┬áManufacturing Nature┬á/ Naturalizing the Synthetic, Frac des Pays de la Loire (2018).

Alte expozi╚Ťii ale sale includ:┬áMichele Bressan ÔÇô┬áThere are no bad trips, only fear, Galeria Strata, Bucure╚Öti (2022);┬áLa marginea lumii, expozi╚Ťie de grup (co-curator Ciprian Mure╚Öan), Funda╚Ťia Art Encounters, Timi╚Öoara (2022);┬áOra╚Öe invizibile / T─âr├ómuri imaginare,┬áexpozi╚Ťie de grup (co-curatori: Glad Carpencu Pop ╚Öi Gia ╚Üidorescu),┬áComenduirea Garnizoanei Timi╚Öoara, Asocia╚Ťia Cultural─â Contrasens (2021);┬áI feel something, donÔÇÖt know what / Simt ceva, nu ╚Ötiu exact ce┬á(co-curator: Magda Kardasz), Funda╚Ťia Art Encounters, Timi╚Öoara ╚Öi Zach─Öta Project Room Var╚Öovia (2021);┬áHarun Farocki ÔÇô Ar trebui ca realitatea s─â ├«nceap─â, Funda╚Ťia Art Encounters, Timi╚Öoara (2020);┬áDouble Heads Matches┬á(├«mpreun─â cu Zsuzsanna Szegedy-Masz├ík), Noua Galerie a Budapestei (2018); proiectul curatorial ├«n ╚Öase p─âr╚Ťi realizat ├«mpreun─â cu Anca Verona Mihule╚Ť┬áPunctul alb ┼či cubul negru, Muzeul Na╚Ťional de Art─â Contemporan─â din Bucure╚Öti (2015-2017);┬áM┬áÔÇô Teodor Graur ╚Öi Cristian Rusu, Galeria Plan B Cluj (2016);┬áInvent├ónd adev─ârul. Despre fic╚Ťiune ╚Öi realitate, a 56-a edi┼úie a Bienalei de art─â de la Vene╚Ťia, Noua Galerie a Institutului Rom├ón de Cultur─â ╚Öi Cercetare Umanistic─â de la Vene┼úia (2015).

* 2019 | Anca Verona Mihule╚Ť ; 2020 | Sandra Demetrescu ; 2021 | Cosmin Costina╚Ö

Bega Art Prize 2022 | Diana Marincu

When the curator is not only the initiator of an exhibition but also an exponent of creative practice models, a binder of the artistic communities in motion, Bega Art Prize tries to match the context by selecting a curator who has demonstrated both genuine involvement and vision. The winner of the fourth* edition is Diana Marincu, characterised by passion, curiosity and intelligence.

The world of art demands clarity, and Diana Marincu is ready to offer it, concluded the jury formed by Horea Avram, Liviana Dan and Anca Mihule╚Ť. Diana Marincu has high standards and considers that the activity performed by a curator is a mission promoting artistic excellence. She has been familiar with numerous territories of art, from galleries, museums, and biennials, to┬áperforming areas, by being constantly connected to art history. Her experience and credibility are significant. Diana MarincuÔÇÖs influence on the contemporary art scene validates the intellectual core of a place and state that will express its maximum importance during the next period.

Diana Marincu knows that art gives the form / concrete ÔÇô logical / to cultural changes, thus assigning her projects a profound visual meaning.┬áBy organizing the framework and the content, art becomes an answer to the themes and ideas of the contemporary context. It is what Timi╚Öoara, the┬áEuropean Capital of Culture 2023, expects from Diana Marincu.

Diana Marincu is a curator and art critic, a member of the AICA and IKT, and the Artistic Director of the Art Encounters Foundation in Timișoara starting from 2018.

The exhibitions she proposes to start from an investigative method, and, most of the time, the questions she asks resonate with the problems identified by artists in their practice, from the visual and narrative strategies of the image construction to the tension of the relationships between the subject and the context, as well as with the post-humanist turn in contemporary art.

Between 2012 and 2018, she collaborated with┬áPlan B Foundation from Cluj and with┬áBrush Factory. In 2017, together with Ami Barak, Diana Marincu co-curated the second edition of the Art Encounters Biennial in Timi╚Öoara,┬áLife ÔÇô How to use it.

During the Romania-France season, Diana Marincu curated two exhibitions in France, accompanied by catalogues:┬áPersona, MUCEM ÔÇô Mus├ęe des Civilisations de l’Europe et de la M├ęditerran├ęe, Marseille (2019);┬áManufacturing Nature / Naturalizing the Synthetic, Frac des Pays de la Loire (2018).

Her other exhibitions include: Michele Bressan ÔÇô┬áThere are no bad trips, only fear, Galeria Strata, Bucharest (2022);┬áAt the edge of the world, group exhibition (co-curator Ciprian Mure╚Öan), the Art Encounters Foundation, Timi╚Öoara (2022);┬áInvisible cities / Imaginary Realms, group exhibition (co-curators: Glad Carpencu Pop and Gia ╚Üidorescu), The Garrison Commmand Timi╚Öoara, Asocia╚Ťia Cultural─â Contrasens (2021);┬áI feel something, donÔÇÖt know what┬á(co-curator: Magda Kardasz), the Art Encounters Foundation, Timi╚Öoara and the Zach─Öta Project Room Varsaw (2021);┬áHarun Farocki ÔÇô Reality should start, the Art Encounters Foundation, Timi╚Öoara (2020);┬áDouble Heads Matches┬á(together with Zsuzsanna Szegedy-Masz├ík), the New Gallery of Budapest (2018); the curatorial project in six parts carried out with Anca Verona Mihule╚Ť┬áThe white point and the black cube, the National Museum of Contemporary Art in Bucharest (2015-2017);┬áM┬áÔÇô Teodor Graur and Cristian Rusu, the Plan B Gallery, Cluj (2016);┬áInventing the truth. About fiction and reality, the 56th edition of the Art Biennial in Venice, the New Gallery of the Romanian Institute of Culture and Humanistic Research in Venice (2015).

* 2019 | Anca Verona Mihule╚Ť ; 2020 | Sandra Demetrescu ; 2021 | Cosmin Costina╚Ö

Comentarii

comentarii