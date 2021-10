Being Nina sau dorința omului de a fi Dumnezeu, la Kunsthalle Bega Timișoara

Being Nina sau dorința omului de a fi Dumnezeu, la Kunsthalle Bega...

Kunsthalle Bega Timișoara prezintă Being Nina“ [„Fiind Nina“]. Acesta este un performance imersiv în care Adina Mocanu își apropriază istoria Ninei Kulagina, o femeie cu abilități transcendentale care a activat la mijlocul secolului trecut în URSS, și pune în practică câteva dintre experimentele celebre ale Ninei.

Proiectul a început printr-o instalație video la Villa Rohannec (Saint- Brieuc, FR) dezvoltată în cadrul rezidenței artistice ‘A Villa of One’s Own’, și este, în prezent, un film experimental în dezvoltare.

„Being Nina” explorează dorința omului de a fi altfel, de a fi extraordinar, un Dumnezeu, de a deține puteri dincolo de natura sa. Filmul are 13 capitole și pornește de la o reconstituire a performance-urilor Ninei Kulagina, o gospodină rusă faimoasă pentru presupusele sale puteri psihokinetice, ale căror filme au fost distribuite ilegal din URSS în SUA în timpul Războiului Rece. Pe parcursul celor 13 capitole, puterile Ninei cresc exponențial și vedem trecerea ei de la o gospodină la o formă de zeitate.

„The Garlic, The Sphere and The Matches” reprezintă primul capitol al acestei povești.

Cronicile Viitorilor Supereroi

Curator: Anca Verona Mihuleț. Hyunjin Bek (Coreea de Sud) / Adriana Chiruta (România) / Baptiste Debombourg (Franța) / Heecheon Kim (Coreea de Sud) / Fabio Lattanzi Antinori (UK) / Lawrence Lek (UK) / Dalibor Martinis (Croația) / Adina Mocanu (România) / Maria Pop Timaru (România) /Larisa Sitar (România) / Dimitar Solakov (Bulgaria) / Stardust Architects (România) – 02.10.2021 – 20.03.2022.

