Bijuterii pe patru roți. Parada mașinilor din interbelic, în Piața Unirii – FOTO

Parada retro cu maşini din perioada interbelică a fost organizată în amintirea primului concurs automobilistic din Banat, în 20 mai 1930, cât şi în amintirea primei parade auto din România, din 21 mai 1930.

În Piaţa Unirii din Timişoara au ajuns nouă maşini, veritabile bijuterii pe două roţi, fabricate până în 1947 sau căror producţie a continuat în perioada 1947-1957.

„Organizatorul primului concurs automobilistic din Banat, din 20 mai 1930, a fost domnul Sever Bocu, guvernatorul Banatului.

Totul a început în 2011 când cercetam arhivele naţionale pentru a obţine informaţii cu privire la cartea pe care voiam să o scot despre Timişoara interbelică. Atunci am găsit articole din ziarul Vestul despre acest eveniment. La o zi după acel concurs, pe 21 mai, s-a organizat prima expoziţie de maşini din România, cu patru ani înaintea celei de la Sinaia. Atunci au participat nouă automobile, dintre care şase au fost conduse de doamne. Acest eveniment este al Timişoarei şi trebuie să-l mediatizăm pentru Timişoara”, a spus Vlad Capotescu, organizatorului paradei de la Timişoara.

În Piața Unirii au venit nouă mașini din Timișoara, Arad, Hunedoara, din Serbia și din Anglia. Este vorba de un Peugeot din 1934, trei Mecedesuri, din 1938, 1950 şi 1952, un DKW din 1938, un Bentley din 1933, un Citroen din 1923, un Buick-ul din 1925, cât și o mașină mai nouă, un Jaguar E Tipe din 1969. Proprietarul ei, un britanic, trebuia să vină la Timișoara cu un MG din 1938, doar că mașina nu a mai pornit.

Una dintre cele mai spectaculoase maşini a fost un Bentley fabricat în 1933. Este un model identic cu cel care a participat la raliul de la Lemans, în 1930.

„Tata a primit maşina asta cadou în vremea lui, de la un membru al clubului Rolls Royce din Franţa, alte detalii nu ştiu. Preţul unei asemenea maşini este între 300.000 şi un milion de euro. Dar să ştiţi că am văzut şi cu două-trei milioane, în cazul unora cu istorie foarte detaliată. Asta e cam 500.000 de euro. Am mai ieşit cu ea la o paradă acum 15 ani, acum am zis să o mai scoatem la plimbare că e vreme frumoasă. Cred că este ceva incredibil că funcţionează perfect după o sută de ani. Volanul se învârte bine, vitezele sunt un pic de pus, în rest funcţionează foarte bine. Maxim am mers cu 100 de kilometri pe oră cu ea”, a declarat Pascal Jean Francois, un tânăr născut la Timișoara din părinți francezi.

La paradă a fost şi un Citroen model E2 fabricat în 1923, care arată statutul social al proprietarilor din acele vremuri.

„Am luat această maşină din Franţa. Era într-o stare jalnică. Inclusiv în motor am găsit şurubelniţe. A trebuit să găsesc piese originale. Este o operaţie costisitoare, dar pentru noi nu contează asta. Capacitatea cilindrică 1200 cmc, are patru cilindri, viteza maximă 72 de kilometri pe oră, are trei viteze şi 120 de cai putere. Era varianta de lux a Citroenului. Şoferul era înfofolit, era cu haine groase, cască şi ochelari. El conducea şi în zăpadă şi în ploaie. În spate stătea proprietarul, cu siguranţă o persoană potentă financiar, doctori în general ”, a spus Octavian Orz.

