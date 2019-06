Boschetarii erau să dea foc, sâmbătă noaptea, cartierului din Piața Romanilor din Timișoara

Pe strada Zlatna, Piața Romanilor, din Timișoara, boschetarii au lovit din nou, sâmbătă 15 iunie, puțin după miezul nopții, și era să dea foc cartierului, în timp ce locuitorii din zonă, bineînțeles că dormeau.

Anișoara, o locatară, a povestit:

”Au venit aurolacii azi noapte și au dat foc pe lateralul fostului cuptor de pâine, de pe strada Zlatna, vis-a-vis de mine. Focul a fost pus intenționat, e clar, de vagabonzii din zona Traian, care își fac veacul, lângă copacul ajuns groapa de gunoi a cartierului. Ei sar gardul și la fostul cuptor de pâine, o clădire abandonată. Stau acolo. Întâmplător am ieșit afară să arunc gunoiul. Am făcut curat până târziu în casă. Am observat focul și am chemat urgent pompierii. Am sunat la pompieri. Au venit imediat”.

În Piața Romanilor din Timișoara, în apropierea Bisericii Millenium, de aproape doi ani de zile, intrarea pe str. Zlatna a devenit groapă de gunoi a boschetarilor și a altor indivizi necunoscuți, care au ocupat ilegal clădirile abandonate din zonă, cum e și subsolul de pe bv. 3 August 1919 nr. 25.

Cetățenii din preajmă sunt foarte revoltați de această situație, care i-a dus la disperare și cer ajutorul polițiștilor locali. Ei au cerut și să fie montată o cameră de luat vederi, fiindcă acolo unii locuitori din zonă aruncă și deșeurile.

”Pe str. Zlatna parchează enoriașii care vin să asiste la slujbele religioase și e degradant când dau nas în nas cu mizeriile de acolo. În plus Biserica Millenium este o atracție pentru turiștii nu numai din România, ci din întreaga lume care vin să ne viziteze orașul și trebuie să vadă și dezastrul de pe str. Zlatna și de pe bv. 3 August”, mai spune Anișoara.

Comentarii

comentarii