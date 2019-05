Campania mondială „Salvează vieți: Spală-te pe mâini!” inițiată de OMS a ajuns la Timișoara

Campania mondială „Salvează vieți: Spală-te pe mâini!”, coordonată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), a ajuns joi, 9 mai, la spitalul Premier din Timișoara.

Tema din 2019 este Îngrijiri cu mâinile curate pentru toți – Depinde de ține ! (Clean care for all – it’s în your hands) și a vorbit celor prezenți prof. univ. dr. Emilian Popovici, șeful disciplinei Epidemilogie, din cadrul UMF Timișoara. La dezbatere a fost prezent și prof. univ. dr. Radu Prejbeanu, directorul spitalului Premier.

“Vina infecțiilor intraspitalicești nu este întotdeauna a personalului medical. Trebuie să înțelegem că tot ceea ce înseamnă curățenie și igienă pornește de la educație și problemele se poate transfera de la populație către spitale. Orice pacient care nu respectă normele de igienă acasă nu o să le respecte nici la spital. De multe ori avem probleme din acest punct de vedere și trebuie să impunem pacienților că asta este regula”, a spus prof. Prejbeanu.

Manifestările au fost lansate în anul 2009 și fac parte din efortul major global coordonat de OMS, precum și o extensie firească a „Primului Apel Global pentru Siguranța Pacienților: Îngrijirile cu Mâinile Curate sunt Îngrijiri Sigure” (First Global Patient Safety Challenge: Clean Care is Safer Care), care sprijină profesioniştii din domeniul sănătăţii în vederea îmbunătățirii igienei mâinilor în cadrul serviciilor medicale și implicit prevenirea infecţiilor nosocomiale, care pun frecvent viaţa în pericol.

“În 2019, OMS ne convoacă pe noi toți, furnizori sau beneficiari ai serviciilor de sănătate să fim inspirați de internaționalizarea politicilor de sănătate și să încercăm să asigurăm acoperirea globală a calității actului medical pentru pacienții de toate vârstele, inclusiv a celor aflați în grupe de risc epidemic sau financiar, prin acces la calitate, siguranță și conveniență. Prevenirea și controlul infecțiilor, inclusiv igienă mâinilor sunt factori critici pentru a atinge acest obiectiv, cu impact direct în calitatea vieții pacienților din toată lumea, aflați la diferite niveluri ale sistemelor de sănătate”, a fost mesajul prof. Emilian Popovici.

Campania a fost concepută pentru sprijinirea profesioniștilor din domeniul sănătății și reprezintă un efort major la nivel mondial pentru a îmbunătăți igienă mâinilor în cadrul îngrijirilor pentru sănătate.

Scopul campaniei este creșterea nivelului de conștientizare în ceea ce privește importanța igienei mâinilor în domeniul îngrijirilor de sănătate și ”să unească oamenii” la nivel global pentru a susține îmbunătățirea igienei mâinilor.

Pentru directorii și administratorii de spitale este esențial să mențînă prin programele de prevenirea și controlul infecțiilor gradul de protecție a pacienților de infecții cu germeni mulți-rezistenți.

8 motive pentru care trebuie să fim alături în acțiunea Mâini Curate Pentru Toți:

1.Igienă corectă a mâinilor și la momentul potrivit a salvat milioane de vieți în ultimii ani.

2.Igienă mâinilor este un indicator de calitate al sistemelor de sănătate sigure.

3.Problemele din cadrul îngrijirilor pentru sănătate, așa cum sunt infecțiile asociate actului medical, care sunt de multe ori invizibile, dar cu toate acestea încă se produc, sunt deja provocări sociale pe care trebuie să le abordăm acum.

4.Salvarea vieții costă puțîn și este disponibilă! Soluţia alcoolică pentru igienă mâinilor, care costă aproximativ 3 dolari flaconul, poate preveni infecțiile nosocomiale și milioane de decese în fiecare an.

5.Tagul #handhygiene se propagă masiv în mass și social media , ceea ce înseamnă că este un subiect important, fie din cauza infecțiilor nosocomiale, fie a infecțiilor grave, cum ar fi Ebola.

Integrarea momentelor specifice ale igienei mâinilor în fluxul de lucru al cadrelor medicale facilitează actul medical de calitate,în fiecare minut, în fiecare oră, în fiecare zi. Prevenirea infecțiilor stă la baza consolidării sistemelor de sănătate. Igienă mâinilor stă la baza tuturor intervențiilor, indiferent dacă este vorba de utilizarea unui dispozitiv invaziv, îngrijirea unei plăgi chirurgicale sau administrarea unei injecții. Interesul general în legătură cu conceptul de igienă corectă a început să crească odată cu „SALVEAZĂ VIEȚI: Spală-te pe mâini”, o campanie globală de succes care promovează integrarea corespunzătoare a igienei mâinilor în cadrul îngrijirilor acordate pacienților.

În România, campania „SALVEAZĂ VIEȚI: Spală-te pe mâini!” este aprobată de Ministerul Sănătății prin Institutul Național de Sănătate Publică și implementată local de Direcțiile de Sănătate Publică județene și cea a municipiului București.

Spitale publice și private din România, lideri de opinie în prevenție corectă, participa activ la această iniţiativă globală pentru a continuă creşterea nivelului de conştientizare în privinţa importanţei igienei mâinilor cu scopurile de a transferă acţiunile la nivelul îngrijirilor şi de a reduce infecţiile asociate actului medical.

www.medicalmanager.ro și www.preventiemedicala.ro, în parteneriat cu B. Braun Medical și cu susținerea Partenerului Instituțional ANMCS – Autoritatea Națională de Managementul Calității în Sănătate, desfășoară o campanie de conștientizare și promovare a mesajului ”SALVEAZĂ VIEȚI: Spală-te pe mâini” în aceste spitale din România în care se derulează activ în 2019 programul de informare și educare dedicat igienei mâinilor.

S-au organizat în spital puncte de informare unde sunt încurajati atât membrii personalului medical cât și pacienții și vizitatorii prezenți în spital să adopte corect măsurile de igienă mâinilor.

Toți cei implicați în această campanie au subliniat rolul de necontestat al igienei corecte a mâinilor în prevenirea apariției rezistenței antimicrobiene și dezvoltarea infecțiilor asociate actului medical

Potrivit raportului ECDC, Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), publicat în 2013, România avea probleme în privința a trei indicatori: utilizarea dezinfectantului pentru mâini cu soluții pe bază de alcool, camere cu un singur pat (indicator al capacităţii de izolare a pacienţilor infectaţi) şi cadre medicale dedicate prevenţiei şi controlului infecţiilor.

