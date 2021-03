Cartea zilei! ”Au fost odată două orașe. New York și București la 1900”, în librăriile din Timișoara

Cartea zilei! ”Au fost odată două orașe. New York și București la 1900” un volum de mare interes care se bucură de mare atenție în librăriile din Timișoara.

În volumul Au fost odată două orașe. New York și București la 1900, apărut în colecția Corint Istorii Urbane, autoarea, prof. dr. Mariana Neț, cercetător științific la Institutul de Lingvistică al Academiei Române, tratează procesul de autoreflectare în care erau implicate orașele New York și București în perioada care s-a scurs între sfârșitul Războiului Civil American și izbucnirea Primului Război Mondial, interval care se suprapune domniei lui Carol I (1866–1914).

Cartea este ediţia a doua, revizuită, de data aceasta în limba română, a volumului Once Upon Two Cities. A Parallel between New York City and Bucharest by 1900, apărut la editura americană Common Ground în anul 2016.

Ghidurile, cărțile de bucate și codurile de conduită conțin câte o ideologie implicită, oferindu-le cititorilor modele pentru a-și construi identitatea. Cărțile poștale ilustrate, filmele și muzica se bazează pe un alt tip de coduri: spun povești prin imagine și sunet, nu prin scris. Ideologia lor este însă identică aceleia care stă la baza textelor scrise.

Mesajul implicit al textelor vizuale poate fi formulat în modul următor: Priviți ce frumos e orașul vostru și iubiți-l! Priviți-vă concetățenii, oamenii din toate stările! Priviți străzile, fiți atenți la oameni și observați cum arată cartierele. „Regizorul” din spatele scenei este voința politică datorită căreia orașul vostru – sau măcar unele dintre cartierele acestuia – arată așa cum vă apare el acum. Depinde de voi, locuitorii, cetățenii lui, să aveți grijă de această imagine și să o transformați într-o realitate pe termen lung! -este mesajul volumului.

