Cartea zilei, la Timișoara: Ascuns în transparență – un volum care bucură degetele, ochii, inima și mintea cititorului

Cartea zilei, la Timișoara este „Ascuns în transparență”, autor Robert Șerban, apărută la editura Polirom în 2017 – o carte care bucură degetele, ochii, inima și mintea cititorului.

Iată cum vorbește autorul despre acest minunat volum: ”Mi-au trecut prin mâini, de-a lungul vieții, zeci de mii de cărți (am fost și librar, nu doar editor. Sunt biblioman, îmi plac cărțile, am fost și sunt ahtiat după ele. Ca om care mai și publică din ceea ce scrie, m-am străduit ca volumele mele să arate onorabil. Nu ascund că am visat, încă de tânăr, să am parte de o carte frumoasă, cartonată, cu supracopertă, într-un format generos, pe hârtie bună, o carte care să bucure degetele, ochii, inima, mintea. „Ascuns în transparență” depășește visul meu. Mi-am imaginat cam cum ar fi, dar ceea ce a ieșit a bătut cu mult imaginația mea. Scriu asta nu ca să mă laud, ci ca să depun mărturie că, uneori, deseori, ni se întâmplă lucruri mirabile. Eu datorez acest lucru lui Pavel Vereș, care a imaginat cartea. Îi mulțumesc, cum le mulțumesc prietenilor Mioara Simcelescu, Monica și Corin Cârcotă – care au sprijinit apariția ei –, lui Mircea Mihăieș, care a prefațat-o”.

