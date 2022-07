Cartea zilei la Timișoara: ”De la corpul păgân la trupul creștin în Antichitatea târzie”, autor Marius Lazurca

Cartea zilei la Timișoara, vineri 8 iulie, este provocatoarea lucrare ”In corpore. De la corpul păgân la trupul creștin în Antichitatea târzie”, autor Marius Lazurca, apărută în 2022, o lucrare densă, erudită fără pedanterie acră.

Vineri, 15 iulie 2022, de la ora 18.00, librăria independentă La Două Bufnițe din Timișoara organizează ”Serile imaginare cu Claudiu Mesaroș”: Am corp, am drepturi: lupta cu corpul și mantra stăpânirii de sine, o dezbatere pornind de la cartea: In corpore. De la corpul păgân la trupul creștin în Antichitatea târzie, de Marius Lazurca, editura Litera, 2022.

Invitat: Marius Lazurca.

Marius Lazurca (n.1971) a studiat literele și istoria în România și Franța, unde a obținut un doctorat la Universitatea Paris IV-Sorbona (2003). A publicat eseuri, studii și volume în domeniile literaturii comparate și antropologiei istorice. În 2006 intră în cariera diplomatică, îndeplinind pe rând funcțiile de ambasador la Sfântul Scaun, în Republica Moldova și Ungaria. Din 2021 este ambasador al României la Ciudad de Mexico.

”Sunt întotdeauna încântat când întâlnesc un intelectual pe care demnităţile publice nu-l deturnează de la vocaţia sa cărturărească. Din păcate, fenomenul e rar. Asumarea unei cariere înalt administrative e greu de conciliat cu reflexele „contemplativităţii” studioase. Marius Lazurca este, însă, o fericită excepţie.

Dovada este cartea de faţă, solidă analitic, abundent nutrită documentar, ingenioasă și, în ciuda amplasamentului istoric la începutul Imperiului Roman, neașteptat de actuală. Cititorul va asista nu doar la o reconstrucţie a ambianţei stoice și proto-creștine din primele veacuri de după Hristos, ci și la o reconsiderare a unei discipline – antropologia – născută ca interes pentru civilizaţii „exotice”, dar constrînsă a evolua spre abordarea „exoticului” din preajmă, alături de sociologie, istoria ideilor etc.

Totul în jurul unei teme acute, cea a corporalităţii, evoluînd între „privat” și „comunitar”, între biologie și morală, între libertate și anomie. Pe scurt, o lucrare densă, erudită fără pedanterie acră, lămuritoare fără tezism previzibil. O reușită de prim rang.”, scrie Andrei Pleșu.

