CCIAT, gazda Adunării Generale a Federației Camerelor de Comerț Dunărene

In calitate de membru fondator al Asociatiei Camerelor de Comert Dunarene, devenita ulterior Federatia Camerelor de Comert Dunarene (FCCD), Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis gazduieste, la Centrul Regional de Afaceri, in data de 26 septembrie 2022, cu incepere de la ora 10, Adunarea Generala Anuala a organizatiei.

La eveniment vor fi prezenti reprezentanti ai camerelor de comert membre din Austria (Viena, St. Pölten, Linz), Bulgaria (Ruse, Vratsa), Serbia (Belgrad), Ungaria (Budapesta, Pécs-Baranya, Pest) si Romania (Bucuresti, Arad, Timis). Camera de Comert si Industrie Budapesta asigura presedintia si secretariatul FCCD.

Sedinta va fi deschisa de András Rév, presedintele FCCD, si de Florica Chirita, presedintele CCIAT si gazda evenimentului.

Pe ordinea de zi a Adunarii se afla atat probleme organizatorice cat si probleme de natura strategica: raport al activitatilor desfasurate de Federatie de la adunarea generala din septembrie anul trecut, raport financiar, oportunitati de proiecte finantate de UE, prezentarea unui eveniment ce urmeaza a avea loc la Budapesta – Product Fair in Royal Castle of Budapest), posibilitatea organizarii evenimentului DUNAUFEST, organizat in iulie la Ulm, si in celelalte tari dunarene, prioritatile Federatiei pentru perioada 2022/2023, stabilirea datei si locatiei urmatoarei sedinte, diverse.

Programul extraprofesional oferit oaspetilor de catre CCIAT va cuprinde un tur de oras si o degustare de vinuri – prilej de a descoperi Timisoara prin istoria si arhitectura sa cat si povestea de succes a vinului de Recas.

Regiuni din Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croatia, Serbia, Bulgaria si Romania colaboreaza, prin intermediul camerelor de comert locale, in cadrul Asociatiei Camerelor de Comert Dunarene, care a luat nastere la 30 iunie 2010, la Budapesta, pentru a sprijini membrii in identificarea de noi oportunitati de cooperare, facilitarea de contacte de afaceri si a schimbului constant de informatii si bune practici.

In septembrie 2019, Asociatia s-a transformat in Federatia Camerelor de Comert Dunarene, cu personalitate juridica. Unul dintre obiectivele majore ale Federatiei il constuituie reducerea diferentelor semnificative in dezvoltarea economica a tarilor ce sunt traversate de Dunare.

