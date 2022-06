Cea mai mică Biblie din lume, cumpărată de un pastor baptist din Timiș. Poate fi citită doar cu un microscop special

Cea mai mică Biblie din lume are 4,76 mm x 4,73 mm x 0,4 mm şi s-a alăturat unei colecţii impresionate deținute de un bărbat din Lugoj.

Pastorul baptist Ionel Tuțac, cel care este și posesorul celei mai mari colecții de Biblii din România, a achiziționat recent cea mai mică Biblie din lume.

Impresionanta colecţie a lugojeanului numără peste 800 de Biblii, din perioade istorice diferite, de toate mărimile şi toate limbile din lume, de la cea a zuluşilor din Africa de Sud, până la cele în japoneză, arabă sau coreană.

Ultima sa achiziție „Nano Bible” are 4,76 mm x 4,73 mm x 0,4 mm şi a fost realizată de un grup de specialişti de la Institutul Tehnologic din Haifa.

Practic, cea mai mică Biblie din lume este, de fapt, un cip, placat cu aur, iar pentru a putea fi citită este nevoie de un microscop special.

“E o biblie pe care mi-am dorit-o de mult, pentru că am aflat de existența ei și ca orice exemplar unic, care apare pe piață, mi-l doresc.

Poate fi citită cu microscopul care mărește de o mie de ori caracterele. S-a lucrat vreo șapte ani de zile, la realizarea acestui proiect.

Prima biblie realizată în Israel, sub această formă, a fost dăruită Papei Benedict, cu ocazia vizitei în Israel”, spune Ionel Tuțac, citat de lugojeanul.ro.

Ionel Tuţac a început să colecţioneze Bibliile în 1999, după o vizită făcută la Societatea Biblică din New York, acolo unde sunt expuse peste 43.000 de exemplare diferite.

“În colecția mea există un manuscris al Bibliei din 1240-1250, sunt doar 25 de astfel de manuscrise în întreaga lume. Dețin o pagină din cea de-a doua Biblie tipărită, din 1475, un exemplar din Biblia lui Anton Koberger, am un exemplar din 1611, din prima ediție King James, am câteva pagini din Biblii din anul 1500, mai multe exemplare în limba latină din 1600, cea mai veche Biblie în limba engleză din 1708, am Evangheliarul lui Gavriil Calimachi, Biblia de la Pesta, prima ediție cu caractere latine, din 1873, prima variantă a Vechiului Testament cu caractere latine, cea mai mică Biblie Gutenberg și multe, multe altele”, afirmă pastorul care a deschis un Muzeu al Bibliei, la Timișoara.

