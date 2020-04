Cel mai important succes al campaniei de dezinfecţie a străzilor din Timișoara: promo-ul acţiunii a primit 3.000 de likeuri

Miercuri seara a demarat acţiunea de spălare cu dezinfectant a străzilor din Timişoara. Aceasta, prin intermediul unei mici demonstraţii realizate de grupul de şapte măturătoare în zona centrală, în Piaţa Mărăşti, numai bine pentru ca acest convoi cu girofaruri să fie filmat din dronă şi „produs” sub formă de film promo al acţiunii. Acesta a fost plasat pe pagina de Facebook a primarului, unde „a rupt” cu peste o sută de mii de vizualizări. Acţiunea efectivă de spălare a debutat doar joi, cu aproximativ zece la sută din străzi udate cu dezinfectant. Dar situaţia se schimbă şi se vor spăla sute de străzi pe zi, susţine Nicolae Robu.

„Am început acea campanie de spălare. Am spus că miercuri ne parvin substanţele şi miercuri seara am pornit. Succesul este extraordinar, filmul pe care l-am postat cu operaţiunea de dezinfecţie a avut peste o sută de mii de vizualizări, 3.000 de likeuri, mii de sheruri, şi aceasta fără niciun fel de acţiune de boost. Se vor spăla 300 de străzi pe zi. Mai avem peste o mie de străzi. Desigur, nu pe orice stradă poate interveni un convoi de şapte maşini”, a mai susținut primarul.

Acum, urmează şi spălarea trotuarelor şi, posibil, casa scărilor la blocuri, dar ar fi mai bine ca asociaţiile să se gândească ele singure să se ocupe de problemă…

„De azi se face şi dezinfecţie pe trotuare, oricum era intenţia noastră, facem deja spălare şi dezinfecţie pe trotuare. Casa scărilor, noi am lansat demersurile, am discutat cu firma Coral Impex (n.r. societatea care deţine contractul de dezinsecţie li deratizare a zonelor publice ale oraşului), ne-au spus că în două – trei săptămâni să obţină substanţe să le monteze pe casa scărilor (n.r. dozatoare de dezinfectanţi pentru mâini). Am vrea cât mai repede, dar am vrea mai repede, dar toată planeta vrea acelaşi lucru, substanţele respective. Aici e vorba de a găsi furnizorul pentru ce vrei să achiziţionezi. Noi respectăm ceea ce se hotărât, dar dificultăţile au fost anticipate, leguitorii dădeau termene scrise dacă nu ştiau, la rândul lor, aceasta”, a mai subliniat Robu.

