Cel mai mare forum de afaceri europene din România, ajunge anul acesta în premieră la Timișoara, în perioada 13-14 octombrie 2023, la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT).

În cadrul acestui eveniment, pentru prima dată de când a preluat șefia Agenției Europene pentru Muncă, diplomatul Cosmin Boiangiu va fi prezent pe teritoriul României pentru o dezbatere despre viitorul muncii. De asemenea, jurnaliști din Ucraina vor desfășura în cadrul Forumului EUROSFAT workshopuri de combatere a dezinformării cu studenții timișoreni. Pe lângă acestea, vor avea loc și dialoguri cu europarlamentari români, prin care participanții vor avea ocazia să afle mai multe despre ajutorul oferit de UE Ucrainei, despre sancțiunile în curs adresate Rusiei, precum și despre modul în care România ar putea juca un rol în reconstrucția Ucrainei. De asemenea, vor fi abordate și provocările studenților în acest An European al Competențelor, participanții având ocazia să-și dezvolte competențele printr-o simulare de negocieri.

Sesiunile din programul Forumului EUROSFAT la Timișoara sunt următoarele:

Vineri, 13 octombrie 2023:

🔹️Anul European al Competențelor – Cum răspundem nevoilor pieței muncii?

🔹️Workshop: Atelier de negociere. Cum funcționează instituțiile europene?

🔹️Cum combatem dezinformarea? Tips and tricks

Sâmbăta, 14 octombrie 2023:

🔹️Cunoaște-ți decidentul!

🔹️Storytelling cu jurnaliști ucraineni: Dialog în vreme de război

Vă invităm să vă înscrieți pentru a vă consolida cunoștințele despre politicile europene care ne influențează în mod direct! Agenda detaliată a evenimentului, precum și formularul de înscriere, sunt disponibile AICI.

Forumul EUROSFAT este un eveniment marcant, dedicat facilitării unui dialog constructiv pe probleme europene cheie, reunind oficiali de nivel înalt din Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul European, precum și Consiliul Europei. Formul vizează realizarea unei dezbateri constructive cu reprezentanții societății civile din România, experți, cadre universitare și cetățeni. În fiecare an, forumul are, de asemenea, privilegiul de a primi patronajul Comisiei Europene, al Parlamentului European și al Consiliului UE. Forumul a devenit, an de an, un model de succes în conectarea cetățenilor români cu agenda europeană, fiind o platformă de dezbateri între factorii de decizie de la nivel european, național și local, reprezentanți ai societății civile, jurnaliști, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului academic. Europuls – Centrul de Expertiză Europeană consideră integrarea europeană o misiune esențială, propunându-și în fiecare an să inoveze modul în care aduce agenda europeană în România și abordând activ euroscepticismul.

