Cel mai vibrant carnaval de street food se întoarce la Timișoara – Capitala Europeană a Culturii în 2023

Cel mai vibrant carnaval de street food se întoarce cu forțe proaspete în Timișoara – Capitala Europeană a Culturii în 2023! Va fi o ediție specială, în care se reunesc în inima orașului cele mai iubite evenimente de street food: Food Truck Festival, Gourmet Festival și Dulce by Street Food Festival.

Între 19-21 mai, timișorenii sunt așteptați la parada preparatelor stradale locale și internaționale, muzică live pe scena de carnaval și un carusel de momente memorabile, trăite alături de toți iubitorii de street food din vestul țării.

Bunătăți stradale, dish-urile gourmet și deserturile decadente se îmbină cu ritmurile electro acustice, într-un eveniment de neuitat! More updates are on the way. Timișoara: Centrul Pietonal. Intrarea este liberă și chiar recomandată.

Comentarii

comentarii