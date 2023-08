Christian Wedoy, cel mai mare maestru al evadărilor subacvatice, va face senzație la Timișoara

A încremenit o sală întreagă la prima ediție a Festivalului Internațional de Magie “Time for magic” de la Timișoara. În timp ce încerca să se elibereze din lanțurile în care era încătușat, a reușit să își țină respirația într-un acvariu plin cu apă, mai bine de 6 minute. La un simplu exercițiu propus spectatorilor să nu mai respire cât timp iluzionistul se află sub apă, nimeni din sală nu a rezistat mai mult de câteva secunde. Imaginați-vă acum, pentru un moment, să fiți sub apă, legați și cu respirația întretăiată de suspans, sub presiunea timpului care se scurge secundă cu secundă. Asta este exact ceea ce face Christian Wedoy într-un mod absolut uimitor.

Cu un curaj ce pare să sfideze limitele umane și cu un talent ce a cucerit inimile a milioane de spectatori, iluzionistul norvegian Christian Wedoy a adus arta evadării sub apă la un nou nivel al spectaculosului. “Acest “Water Escaper” modern a reușit să transforme în realitate un act ce pare să fie desprins din paginile unei cărți de ficțiune, uimind audiențele din întreaga lume cu curajul și abilitățile sale impresionante. Nu degeaba i se spune Houdini al zilelor noastre, recordul său de evadare subacvatică fiind de peste 8 minute.”, iluzionistul Lorenzo – Cristian, inițiatorul festivalului.

Christian Wedoy revine anul acesta la Timișoara. Maestrul evadării sub apă va face din nou show pe scena “Time for Magic”, la cea de a doua ediție a festivalului internațional de magie, alături de alți campioni mondiali și superstaruri din lumea Iluzionismului.

“Celebrul iluzionist a pregătit fanilor de la Timișoara o nouă surpriză care îi va surprinde dincolo de cuvinte pentru că în timpul spectacolelor sale,

Christian Wedoy ne arată că nimic nu e imposibil atunci când ai pasiune și dăruire.”, Minodora Magică, project manager Time for Magic.

De la legături complexe care par indestructibile până la scufundări controlate și eliberări în ultima clipă, el demonstrează un control remarcabil al minții și corpului său. Iar show-urile lui Christian Wedoy nu sunt doar despre a evada de sub apă, ci despre a face asta cu stil, grație și o tehnică perfectă.

Christian Wedoy este un adevărat magician al apei, care continuă să ne uimească și să ne inspire în fiecare apariție. Dacă nu l-ați văzut încă în acțiune, vă recomandăm să nu pierdeți Magic Gala Show, care va avea loc în octombrie, la Sala “Constantin Jude” din Timișoara. Organizatorii promit un festival care va transforma Timișoara în Capitala Magiei, oferind spectacole care se vor desfășura pe mai multe scene din Timișoara, în 3 limbi diferite, la care vor participa unele dintre cele mai titrate nume internaționale ale lumii Iluzionismului:

3 octombrie – Spectacol de Magie în Limba Germană la Cinema Victoria

3 octombrie – Spectacol de Magie în Limba Engleză la Sala Capitol a Filarmonicii Banatului

5 octombrie – CloseUp Magic și Street Magic (intrarea liberă, urmează să anunțăm locația)

5 octombrie – Fun Club cu întrebări și povești despre arta iluzionismului spuse de însuși faimoșii magicieni (intrarea libera, urmează să anunțăm locația)

5 octombrie – Human Demonstration, o mega iluzie outdoor (intrarea liberă, urmează să anunțam locația)

7 octombrie – MAGIC GALA SHOW cu Campionii mondiali și Superstarurile Internaționale, toți pe aceeași scenă la Sala Sporturilor Constantin Jude.

It’s time for magic!

***Organizator Asociația “Magic Suport”, reprezentată prin Minodora Magică, 0742017460.

***Proiect finanțat prin Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”

***Acţiune finanţată/cofinanțată de Consiliul Județean Timiș, prin programul „TimCultura 2023″.

Pentru programul complet al festivalului vizitați site-ul oficial:

https://timeformagic.ro/

Pagina de FB a festivalului: https://www.facebook.com/timeformagicfest

Pentru bilete și abonamente intrați pe:

Întreg Festivalul: https://timeformagic.ro/

Gala Campionilor Mondiali: https://bit.ly/GalaCampionilorMondiali

Spectacol în limba engleză: https://bit.ly/SpectacolMentalismENGLEZA

Spectacol în limba germană: https://bit.ly/SpectacolMagieGERMANA

