Cine este omul de afaceri din Arad care l-a turnat la DNA pe directorul din CNAIR

Tribunalul Timis a dispus, ieri, arestarea preventiva pe 30 de zile a lui Florea Dascalu, director al Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Acesta este acuzat ca ar fi primit mita in valoare de 37.000 de lei de la administratorul unei firme din Arad, pentru a-l ajuta sa castige lucrari de amenajare si deszapezire a drumurilor.

Directorul Dascalu a fost prins in flagrant delict, sambata, in momentul in care primea ultima transa de 10.000 de lei si bunuri de 5.000 de lei, dupa o partida de vanatoare care a avut loc la Chisinau Cris.

Procurorii DNA Timisoara l-au acuzat pe Florea Dascalu de luare de mita, trafic de influenta in forma continuata (7 acte materiale) si de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (5 acte materiale).

Potrivit anchetatorilor, Dascalu ar fi pus la dispozitia aceluiasi administrator de firma mai multe date nedestinate publicitatii, informatii menite sa ii asigure castigarea unor licitatii organizate de CNAIR.

Surse judiciare ne-au dezvaluit ca denuntatorul directorului din cadrul CNAIR este un om de afaceri din Arad, care l-a turnat la DNA pe Florea Dascalu pentru a obtine o reducere a pedepsei intr-un dosar de inselaciune si fals sub semnatura privata instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Ineu.

Este vorba despre Marius Iosif Cosma, 38 de ani, patronul SC Tredeco Holding SRL, firma abonata la contractele de deszapezire de pe autostrada Nadlac ÔÇô Arad ÔÇô Timisoara ÔÇô Lugoj, ultimul avand termenul de finalizare in 2024.

Acesta este acuzat ca ar fi pagubit o firma din Bihor, dupa ce ar fi completat cu date nereale un bilet la ordin primit de la aceasta, pe care l-a depus la banca. In conditiile in care firma din Bihor nu avea suma respectiva in cont, banca a raportat-o in Centrala Incidentelor de Plati, ceea ce a dus la blocarea conturile acesteia. Un raport de expertiza contabila extrajudiciara depus de partea vatamata la dosarul instrumentat de procurori arata ca prejudiciul suferit se ridica la peste 740.000 de lei.

In rechizitoriul procurorilor se arata ca firma din Bihor a incheiat cu SC Tredeco Holding SRL, in luna mai 2017, un acord de inchiriere a unor utilaje care urmau sa actioneze pentru lucrarile de deszapezire ale autostrazii. Asta, dupa ce Tredeco castigase licitatia organizata de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara.

Pentru garantarea executarii contractului, administratoarea si patronul de la Tredeco au incheiat o intelegere prin care ambele firme si-au predat cate un bilet la ordin in alb, ce putea fi folosit in conditii stabilite de comun acord. Biletul la ordin a fost completat cu suma de 710.000 de lei si depus la banca, Marius Iosif Cosma motivand prin aceea ca ar fi fost sume necuvenite care au intrat in posesia companiei subcontractoare.

Datele de la Registrul Comertului arata ca, pana in martie 2016, Marius Cosma a fost administratorul firmei Inteco Holding SRL, apartinand afaceristului Ovidiu Palcu, care a castigat toate contractele derulate prin CJ Arad pentru curatarea drumurilor judetene ÔÇô aproximativ 6 milioane de lei, fara TVA.

Inteco a fost infiintata in 2002, are o cifra de afaceri de peste 32 de milioane de lei si 72 de angajati. Imediat dupa infiintare, Tredeco Holding a obtinut un contract pentru deszapezirea autostrazilor din judetul Arad, timp de un an, in valoare de peste 2 milioane de lei.

In ultimii ani, presa a scris despre contractele atribuite de CJ Arad firmei Inteco, precizand ca Palcu a fost membru al PDL si un apropiat al primarului Gheorghe Falca.

Dosarul in care Marius Iosif Cosma este judecat pentru inselaciune si fals sub semnatura privata este pe rolul Judecatoriei Ineu, iar urmatorul termen este programat pe 1 noiembrie.

