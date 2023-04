Ciucă e mulțumit de formațiunea pe care o conduce: ”Imaginea Partidului Național Liberal este aceea a unui partid responsabil

Pentru actualul premier, Nicolae Ciucă, nu e importantă o funcție, cea de șef al PNL, important e cetățeanul și modul în care își fac miniștri tabăra. Nu îi e frică de faptul că pierde funcția de șef al partidului, spune ”generalul” Ciucă, odată cu pierderea funcției de prim ministru, la ”rotativă”, ci să nu moară neîmpărtășit a spus acesta, la fel cum a mai spus-o deja, cu zâmbetul pe buze.

Partidul Național Liberal are o imagine bună, este serios și și-a asumat guvernarea în momente ”complicate”, a spus, luni seara, Nicolae Ciucă, la Timișoara.

”Imaginea Partidului Național Liberal este aceea a unui partid responsabil, care, împreună cu celelalte partide din coaliție, și-a asumat guvernarea țării în momente deosebit de complicate. Nu ne-am gândit atunci când am preluat guvernarea că o să fie nevoie să facem față provocărilor generate de războiul din Ucraina, consecințelor în economie a inflației, a întreruperii lanțurilor de aprovizionare, a lanțurilor logistice, a producției pe anumite sectoare le economiei. Ca atare, Partidul Național Liberal a făcut în așa fel încât, subliniez, bones și responsabil, alături de partenerii de coaliție, a guvernat România și a reușit să o treacă prin această perioadă de un an și jumătate în echilibru și stabilitate”, a spus primul ministru.

El recunoaște că se putea și mai bine.

”Sigur că nu, nu pot spune că totul a fost perfect și am luat numai decizii foarte bune, dar am luat decizii care au asigurat țării o creștere economică a 2-a cea mai mare din Europa, am reușit să atragem cele mai mari sume din fondurile europene, am avut cea mai mare sumă la investițiile străine directe și, desigur, ne pregătim pentru anul acesta să putem în continuare responsabili și onest. E foarte important să subliniez această sintagmă, onest, să ne vedem de atribuții în continuare la guvernare, indiferent e poziții, important este ca țara să poată să meargă înainte. Nu contează, nu contăm noi ca oameni în aceste momente, contează cetățeanul român”, a continuat Ciucă.

Funcția de șef al PNL nu e ceva indispensabil, spune oficialul, care nu crede că e o legătură între cedarea postului de prim ministru și de șef al partidului. Nu contează un scaun, o funcție ne spune Ciucă.

”Mi-e teamă să nu mor neîmpărtășit, dar în rest de ce să îmi fie teamă? Tocmai, e Săptămâna Mare. Credeți că pentru cineva anume contează un scaun, o funcție sau… nu. Contează să ne facem treaba, iar treaba trebuie făcută în așa fel încât oamenii să simtă că muncim pentru ei. Vizavi de celelalte aspecte care au apărut în presă, ele sunt parțial adevărate, că fiecare livrează ceea ce crede și îi convine că este bine Dacă este să ne considere cineva că am servit cuiva anume, am servit cetățenilor României și României nu vreunui partid anume”,a fost răspunsul președintelui PNL.

Comentarii

comentarii