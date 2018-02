Clădirea Primăriei Timişoara, un “pentagon cu patru ramuri”

Clădirea actuală a Primăriei Timişoara nu oferă nici pe departe confortul de spaţiu suficient de care ar avea nevoie atât birourile angajaţilor, cât şi cetăţenii sau participanţii la diferite evenimente organizate în incinta instituţiei. Astfel că Palatul Administraţiei Locale trebuie extins, iar ca să nu fie puşi cetăţenii în situaţia de a alerga prin tot oraşul pe la ghişee, primarul vrea ca totul să fie concentrat într-o singură clădire, pe cât posibil.

Desigur, există şi reversul medaliei, lipsa locurilor de parcare din zona ultracentrală. De aceea, consilierii locali ai PSD au propus la pe locul fostei RATT să se construiască un complex administrativ unde să se mute şi administraţia fiscală a oraşului, dar Nicolae Robu propune extinderea actualei clădiri, simultan cu construirea unei parcări subterane.

“Sala de consiliu a PMT este frumoasă, dar nu avem un hol, un foaier unde să putem avea şi extensii ale evenimentelor care se desfăşoară aici. Nu se pune problema să facem acum o investiţie pentru un nou sediu al primăriei, pentru că avem alte priorităţi. O idee pe care am lansat-o deja către urbaniştii noştri mai demult şi pe care o să insist mai mult, este să mai facem o ramură a actualei clădiri”.

În acest an nu s-ar putea face prea multe în acest sens, întrucât municipalitatea are la dispoziţie sub 200.000 de euro pentru lucrări interioare în PMT.

Edilul a explicat că acest lucru ar presupune închiderea curţii interioare a PMT dinspre bd. Mihai Eminescu, unde să se amenajeze şi o parcare subterană, iar ca regim de înălţime se poate marja suficient de mult,, asigurând funcţionarea PMT cu toţi angajaţii la un loc: “La ora actuală nu numai că suntem înghesuiţi aici, dar mai avem şi o parte din aparat prin alte zone ale oraşului, ceea ce nu e bine. Merită analizată ideea de a construi încă o ramură, pe latura a patra, rezultând un careu şi o curte interioară”, a detaliat Nicolae Robu.

