Clinicile Medici’s au deschis o optică de lux în zona centrală a Timișoarei: Optic-Boutique, cu branduri de prestigiu mondial

Ziua în care Dumnezeu a schimbat ochelarii în seducție: Balenciaga. Medici’s Timișoara a inaugurat Optic-Boutique, miercuri 11 decembrie, de la ora 18.00, la sediul Clinicii Academica de pe bv. Circumvalațiunii 8-10 etaj 1. Aici, cei interesați pot găsi o colecție restrânsă de patru sute de piese, selectate din branduri de prestigiu mondial, unele în premieră în Timișoara, cum este Balenciaga -Paris.

Cu acest prilej, tânăra și talentata poetă Andreea Coicici și-a lansat volumul de poezie de dragoste Anotimpuri de iubire și i-a încântat pe cei prezenți cu mai multe poeme citite chiar de ea.

La Optic-Boutique se pun în vânzare următoarele branduri mondiale: Gucci (Italy). Saint Laurent (Paris). Guess by Marciano (Los Angeles). Escada (Germany). Baldinini (Italy). Dsquared2 (Italy). Puma (Germany). RayBan (New York). Furla (Italy). Just Cavalli (Italy). Revlon (New York). Tom Ford (Austin). Ted Baker (London), iar lista continuă…!

Bianca Bădescu, brand-curator al Medici’s Optic-Boutique vorbește despre experiența, seducția și privilegiul de a sta în proximitatea marilor case de modă din Paris, Milano, Londra sau New York…

”Trendul colecțiilor de iarnă-primăvară 2019-2020 urmează tonuri terane, neutre (bej, verde, portocaliu-ars) spre tonuri bogate și strălucitoare (neon, midnight blue, fucsia). Stilul alunecă în extreme, de la cadre pregnante, supradimensionate, până la delicate cadre metalice minimaliste. Poți opta pentru un stil dramatic cu nuanțe de roșu, sau pentru un stil profesional cu rame subțiri și ușoare de aur. Revin în trend formele geometrice pronunțate în stiluri retro: unghiuri ascuțite, cadre hexagonale sau pătrate, acompaniate de lentile în culori neutrale, caracteristice anilor 1970. Plasticul clar a surprins imaginația designerilor de modă de pretutindeni și este transpus într-o serie de modele de îmbrăcăminte și accesorii îndrăznețe (poșete, paltoane, pantofi, rame de ochelari)”.

Colecțiile Medici’s Optic-Boutique includ ultimele trenduri ale brandurilor în vogă: plastic clar, roz ars millenial, roșu vibrant, leopard, modern prints, gold metal, vintage nude etc.

Dr. Adrian Bădescu, fondatorul Clinicile Medici’s Timișoara, a explicat:

”Partea de optică întregeşte partea clinică de oftalmologie şi, astfel, putem să rezolvăm mai uşor problemele medicale ale pacienţilor noștri. Boutique se află înăuntru clinicii și e ușor accesibilă.

Suntem o instituie medicală cu medici foarte buni și oferim servicii de cea mai înaltă calitate. De aceea am vrut ca și partea de optică, ochelari, să fie de calitate superioară. Așa am decis să aducem branduri selecționate de renume mondial, unele unice în Timiș.

Produsele ajung aici datorită parteneriatului pe care îl avem cu distribuitori respectivi din străinătate – casele mari de modă, producătoare. Trebuia să amintesc că optica nu mai e o proteză, ci o componentă de fashion. Avem branduri în premieră în Timișoara, cum este Balenciaga, care e la nivelul lui Guchi sau cu unele produse, peste”.

Cum se poate obține o pereche de ochelari de la Optic-Boutique Medici’s?

Persoana interesată mai întâi trebuie să facă un consult medical și apoi să vină să aleagă o ramă, cu rețeta. Se poate și cumpăra direct, dar pentru un serviciu complet este nevoie ca pacientul să aibă o rețetă din partea unui doctor, nu neparat de la Medici’s.

Nu există un accesoriu mai bun, care să îți actualizeze și marcheze stilul, la fel de rapid ca o pereche de cadre noi. 2020 aduce un look elegant și favorizează persoanele îndrăznețe. Oamenii adoră designul elegant și aspectul frumos. Dacă sunteți în căutarea celor mai cool ochelari de vedere atât pentru bărbați, cât și pentru femei, le puteți găsi la Medici’s Optic-Boutique.

Pe perioada sărbătorilor de iarnă (12 decembrie – 10 ianuarie), posesorii de carduri de sănătate Medici’s, precum și posesorii de asigurări private de sănătate (Allianz, Signal iDuna, Asirom, Omniasig) beneficiază de reduceri de 20% la toate produsele de optică din cadrul Medici’s Optic-Boutique.

