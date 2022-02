Color the Village 2022 va avea loc în Fărășești, județul Timiș

Asociația Acasă în Banat organizează pentru al patrulea an consecutiv proiectul „Color the Village”, un adevărat festival al faptelor bune în care, timp de trei zile, voluntarii zugrăvesc fațadele a 30 de case dintr-un sat bănățean.

Pentru acest an, satul ales pentru desfășurarea evenimentului este Fărășești, comuna Pietroasa, în zona de munte a județului Timiș. Satul se remarcă prin numărul mare de case bătrânești care s-au păstrat, multe dintre le construite din lemn, cu o arhitectură specifică zonei etnografice Făget, cu porți sculptate și fațade frumos decorate.

„Am ales Fărășeștiul pentru că este unul dintre cele mai pitorești sate de munte din județul Timiș, cu un potențial turistic deosebit. Are un patrimoniu arhitectural bogat și încă mai păstrează identitatea și farmecul de odinioară. Vrem să ajutăm comunitatea locală să păstreze aceste valori și să le pună în valoare din punct de vedere turistic” a declarat președintele Asociației Acasă în Banat, Radu Trifan.

Evenimentul va avea loc timp de trei zile, în perioada 9-11 iunie 2022. În cele trei zile sunt așteptați câteva sute de voluntari pentru a da o mână de ajutor la reabilitarea fațadelor și la diverse acțiuni de înfrumusețare a satului.

„Ne bucurăm că Asociația Acasă în Banat a ales satul Fărășești și îi așteptăm cu drag pe toți cei care vor să participe. Noi, ca administrație locală, vom ajuta cu tot ce putem la organizarea evenimentului și sunt convins că și locuitorii din sat și din toată comuna vor participa, fiecare cu ce va putea” a spus Virgiliu Ciocea, primarul comunei Pietroasa.

Fărășești a fost mult timp un sat izolat la care se ajungea greu, însă în ultimii ani, de când a fost asfaltat drumul de acces, a început să se modernizeze într-un ritm rapid, multe case tradiționale riscând să fie modificate ireversibil.

Totuși, aici încă se mai păstrează un număr mare de case cu fațade frumos ornate, cruci din lemn sculptate, o moară de apă și diverse construcții din piatră, cu un farmec greu de găsit în alte sate din județul Timiș.

Pentru Asociația Acasă în Banat provocările ediției din acest an vor fi salvarea a cât mai multe case bătrânești, a morii de apă din localitate, folosirea pe scară largă a tehnicilor și materialelor tradiționale și colaborarea cu localnicii din Fărășești pentru a transforma satul într-o atracție turistică ecologică și sustenabilă.

Color the Village/Colorează Satul se află la a patra ediție și, an de an, are loc într-un sat din Banat, alternativ din județele Timiș și Caraș-Severin. Edițiile precedente au avut loc la Ilidia (2021), Racovița (2020) și Eftimie Murgu (2019). Proiectul Asociației Acasă în Banat este unic în țară și își propune să pune în valoare arhitectura tipică din această zonă. În cele trei zile, sute de voluntari muncesc contra cronometru pentru a reuși să își atingă ținta.

