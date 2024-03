Color the Village 2024, proiectul Asociației Acasă în Banat, câștigă 50.000 de euro de la Raiffeisen

Color the Village 2024, proiectul Asociației Acasă în Banat, câștigă 50.000 de...

Proiectul Color the Village 2024 a fost desemnat câștigător în competiția Raiffeisen Comunități! Evenimentul principal din cadrul ediției a șasea va avea loc, în perioada 6-8 iunie, în localitatea timișeană Altringen.

„Când am dat ochii cu juriul, la București, m-au cuprins toate emoțiile. Pentru că eu n-am venit să le vorbesc despre un proiect cu date și cifre, am vrut să le spun povestea noastră, a familiei Acasă în Banat, spusă omenește, ca și cum ai povesti unui prieten. De ce facem toată treaba asta? Pentru ce să ne zbatem atât? Pentru că ne pasă, și atunci când îți pasă cu adevărat de ceva, nu poți rămâne impasibil. Este, până la urmă, despre cum vrem să fie viața noastră, iar noi vrem o viață frumoasă, cu satisfacția că am făcut ceva nu doar pentru noi, ci și pentru semenii noștri! Mă bucur că juriul a fost convins, nu vom dezamăgi”, a anunțat Radu Trifan, președintele Asociației Acasă în Banat.

Finanțarea primită de la Raiffeisen pentru proiectul de renovare a caselor din Altringen se ridică la 50.000 de euro.

“N-am câștigat niciodată o finanțare atât de mare! 50.000 de euro e cât bugetul nostru pe un an întreg, este un miracol, pentru că în toți acești ani am trecut prin momente de-a dreptul chinuitoare în încercarea permanentă de a strânge fonduri pentru acest proiect în care nu mai știam cum vom face să o scoatem până la capăt. Și, de cinci ani încoace am scos-o la capăt, în ciuda a multe piedici, dar cu ajutorul atâtor oameni de bine. Cu o mobilizare deosebită din partea comunității și susținere puternică pe rețelele de socializare, proiectul a strâns un număr semnificativ de voturi din partea publicului”, a mai spus Radu Trifan.

În luna aprilie urmează deschiderea înscrierilor pentru voluntari, programată pentru începutul lunii aprilie. Proiectul promite să aducă culori și bucurie în inimile locuitorilor din Altringen și să ofere o experiență memorabilă pentru toți cei implicați.

