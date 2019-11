”Comitetul de risc” a reușit să convingă consilierii locali să aprobe cesionarea către OTP Bank a creanțelor pe care Colterm le are la Primăria Timișoara

Schimbarea conducerii la EON GAZ România “restricţionează” telefoanele primarului Robu în favoarea Colterm

Conducerea EON GAZ la nivel naţional s-a schimbat nu demult, iar intervenţiile primarului Nicolae Robu, în caz de “necesitate” la Colterm nu mai ţin, cel puţin deocamdată.

Aşa că precauţia lor este mare, s-a constituit luni seara şi un comitet de risc, care are loc periodic, şi care a avut pe agendă şi subiectul Colterm.

Aleşii locali au avut de votat în plenul de marţi şi un amendament înaintat de directorul Colterm, Emil Şerpe, privind o eşalonare a aproape 40 de milioane de lei.

“Avem proiectul privind convenţia de eşalonarea a sumei de 39 de milioane de lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018. Am primit o adresă din partea Colterm care solicită introducerea unui nou articol în proiectul de hotărâre care spune că se acceptă cesionarea de către Colterm în calitate de cedent, a creanţei în sumă de 39 milioane de lei cuprinsă în factura din 2019 către OTP Bank în calitate de cesionar, prezentul (act) constituie accept prealabil al prevederilor din 2002”, a anunţat preşedintele de şedinţă a CLT, viceprimarul Dan Diaconu.

Emil Şerpe a explicat că: “Într-o primă variantă, OTP a venit cu o ofertă într-o altă formă, neagreată nici de noi, nici de PMT. Ieri s-a întrunit în regim de urgenţă comitetul de risc al OTP şi au modificat oferta angajantă solicitând cesiuea creanţei rezultate din factura în valoare de 32 de milioane de lei să fie cesionată către OTP în baza graficului de eşalonare pe care-l veţi vota azi. Din cauza aceasta am venit abia azi cu amendamentul, pentru că abia aseară am primit adresa cu oferta angajantă în care una din condiţii era cesionarea creanţei respective”.

Primarul Nicolae Robu i-a atenţionat pe consilierii locali “să tratăm acest subiect cu maximă atenţie. S-a schimbat conducerea la EON GAZ din România. Înainte, v-am tot spus că am rezolvat cu câte un telefon multe din lucruri, când eram la limită de a ni se întrerupe gazul. Acum este o persoană nouă în funcţia de conducere, precaută, care nu se abate sub nicio formă de la normele interne pe care compania le are. Ori se plăteşte în avans, ori plăteşti anumite garanţii. Despre asta este vorba. Aseară au avut comitetul de risc, pe agendă au avut şi cazul Colterm şi de aceea s-a venit cu acest amendament”.

Şi amendamentul şi proiectul în ansamblu au trecut de votul aleşilor locali cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri.

