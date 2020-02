Compania Amdaris a închiriat 1.000 mp în centrul de business din Iulius Town Timișoara

În componenta office a ansamblului mixt Iulius Town Timișoara s-a format un puternic hub IT. Recent, i s-a alăturat și furnizorul internațional de aplicații software și development Amdaris, care a inaugurat centrul său de dezvoltare și suport din Timișoara în clădirea de birouri United Business Center (UBC) 3, cu o suprafață de 1.000 mp.

Amdaris este o companie fondată în 2009 în Bristol, Marea Britanie, specializată în dezvoltarea și implementarea de servicii web, software și mobile pentru clienți globali din numeroase sectoare de activitate. În prezent, Amdaris are patru birouri amplasate atât în Europa, cât și în Orientul Mijlociu. În vestul României, furnizorul software este prezent din 2012, iar de la începutul acestui an, centrul său de dezvoltare se află în clădirea de birouri UBC 3, parte a proiectului mixt Iulius Town. Relocarea în polul regional de business reprezintă materializarea planurilor de creștere ale companiei pe piața locală, concomitent cu extinderea echipei. „Cu o creștere substanțială a numărului de proiecte internaționale pe care le dezvoltăm, am experimentat un interes extrem de ridicat din partea comunității locale de programatori în ceea ce privește oportunitățile profesionale disponibile în cadrul Amdaris (înregistrând o creștere de peste 63% în anul 2019), motiv pentru care am decis să ne mutăm sediul într-un centru care ne permite să susținem creșterea, atât din punct de vedere logistic, al locației, cât și al beneficiilor aferente, pe care le oferă proiectul Iulius Town”, a declarat Anna Grier, Director Centru Amdaris România.

Centrul Amdaris din Iulius Town Timișoara este singurul pe care compania îl are în România și reunește aproximativ 70 de ingineri. În noul sediu, angajații beneficiază de toate facilitățile și serviciile proiectului mixt, dar și de spații office premium, relaxation room, caffeteria zone și o terasă care să le stimuleze creativitatea. „Având un număr impresionant de proiecte pe care le dezvoltăm folosind diferite stack-uri tehnice – .NET, Java, PHP, C#, Xamarin, Node.JS, Angular, React, MsSQL etc. – suntem într-o continuă căutare de talente pe piața locală, atât în sfera de Software Development, cât și în Testing & Quality Assurance, precum și Project Management. Modelul de business ne inspiră să operăm «agile» chiar și în recrutare, de aceea, putem afirma faptul că avem în permanență ușile deschise către comunitatea de IT locală, nu doar din prisma achiziției de talente noi, ci și a potențialelor evenimente, parteneriate, conferințe etc.”, a adăugat Mihai Hahui, Head of Recruitment Amdaris.

Amdaris este partener Gold Microsoft și utilizează tehnologii de ultimă generație, precum .NET Core, Microsoft SQL Server, Windows Azure, Xamarin, Angular și altele. Printre proiectele companiei se numără aplicația nkoda, cu milioane de utilizatori din industria muzicală, platforma de învățare Pearson, utilizată de peste 60.000 de studenți într-un an, dar și soluții software premiate.

