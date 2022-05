Comuna Ghiroda se mândrește cu clubul sportiv, dar are în desfășurare și alte proiecte și investiții. Interviu cu primarul Ionuț Stănușoiu

Comuna Ghiroda, aflată la marginea Timișoarei, este una dintre unitățile administrativ-teritoriale cele mai dezvoltate din vestul țării. În ultima vreme, localitatea a ieșit în evidență (și) prin prisma rezultatelor obținute de clubul sportiv al primăriei. Echipa de fotbal are șanse reale de a promova în Liga a II-a, în timp ce secții precum cele de motociclism, arte marțiale sau dans sportiv aduc medalii după medalii, inclusiv la concursuri internaționale.

Ziua de Vest a încercat să obțină detalii referitoare la performanțele din plan sportiv de la reprezentanții primăriei și clubului sportiv comunal. Joi, 5 mai, ne-au răspuns întrebărilor Ionuț Stănușoiu (primarul comunei), Marius Poclid (directorul CSC Ghiroda și Giarmata Vii) și Ana-Maria Bărăgan (angajată pe partea de cultură, se ocupă și de promovarea clubului sportiv). De asemenea, tot primarul ne-a explicat și care sunt celelalte investiții majore ale primăriei, atât din Ghiroda, cât și în Giarmata Vii, celălalt sat din comună.

ZdV: Să începem cu fotbalul, echipa este pe primul loc în seria a 8-a a Ligii a III-a. Sunt speranțe mari de promovare? Pentru liga a II-a ar fi bani?

Ana-Maria Bărăgan (AB): Suntem în play-off. Șansele de promovare sunt 50/50. Avem mari șanse să ajungem la baraj. Mâine avem o nouă etapă (meciul s-a terminat la egalitate, echipa a căzut pe locul 2, însă și-a asigurat prezența în barajul de promovare – n.r.). Chiar ne dorim să câștigăm etapele rămase (trei, la acel moment – n.r.). În ceea ce privește banii, depinde și de primărie.

Marius Poclid (MP): Șanse sunt. Ați văzut cum a revenit Realul în minutul 90 și a întors în două minute o calificare. Și noi putem spera. Fotbalul se joacă 11 versus 11. Avem susținerea domnului primar. Sunt foarte mulți oameni care vin la meciuri. Am observat o creștere foarte mare, sunt undeva la 500 de spectatori care vin frecvent. Îmbucurător este că, dintre aceștia 500, foarte mulți sunt copii. Există un interes mare și, chiar dacă suntem o echipă de comună, am rămas plăcut surprinși că în deplasarea de la Lipova, de acum trei săptămâni, eram mai mulți suporteri din Ghiroda decât din Arad sau Lipova. Este un lucru îmbucurător când ne sună un om și zice „Plec la Arad, mai am trei locuri, anunțați dacă nu vrea să vină cineva”. Sunt lucruri care s-au întâmplat și în Liga a IV-a, când și-au dorit să mergem în deplasare. Sper ca în ultima săptămână, când plecăm, să punem la dispoziție un transport și pentru ei, pentru suporteri. Pentru Liga a II-a ar trebui să îmbunătățim un pic terenul. Asta am discutat cu domnul primar, să îmbunătățim suprafața de joc, să o aducem la dimensiunile care trebuie. Dacă o să ajungem (în Liga a II-a – n.r.) trebuie suplimentat numărul de locuri, dar cred că în primul an vom primi și o dispensă.

Ionuț Stănușoiu (IS): Nu sunt lucruri chiar atât de complexe pentru Liga a II-a. Sunt anumite deplasări mai costisitoare, dar ar fi momentul în care așteptăm la echipă și sponsori din zona privată. Până astăzi, noi am încercat la clubul ăsta să nu aducem bani din sponsorizări. Este un program public, finanțat 100% din bugetul local, fără firme care să vină să ne susțină partea asta. În cazul în care am ajunge în Liga a II-a, s-ar deschide practic și discuțiile cu cei interesați de a susține echipa. Vorbim de sponsori care să vină cu diverse sume, pentru nume pe tricouri, reclamă și alte activități de genul ăsta.

AB: Va interveni și Federația Română de Fotbal. În momentul în care vom trece la Liga a II-a regulile se schimbă în tot ceea ce privește promovare, imagine. Clar, ca și imagine a întregii unități administrativ-teritoriale, prezența în Liga a II-a este un plus. Și federația ne-ar susține oricum foarte mult.

Care ar fi bugetul Clubului Sportiv?

IS: Bugetul de anul trecut a fost de 2,6 milioane de lei. În banii ăștia intră toate cele 14 secții.

AB: Avem handbal, arte marțiale de contact, arte marțiale Karate, tenis de masă, șah și fotbal. Aici avem și centru de copii și juniori, pe lângă echipa mare de seniori, cu grupe pentru copii născuți între 2017 și 2006.

IS: Fotbalul ia cei mai mulți bani. Cu echipa mare și echipele de juniori sunt cei mai mulți ca număr. În total, sunt 650 de copii care fac sport la Ghiroda în cadrul clubului sportiv.

MP: Eu am făcut parte din ce a însemnat sportul în Ghiroda din 2010. Până a venit domnul primar, am avut foarte multe probleme pe partea de finanțare. Însă de când a venit el (în 2016 – n.r.), am reușit prin crearea clubului acesta în primul rând să îmbunătățim activitatea sportivă și să oferim alternative pentru mai multe sporturi. De la an la an am reușit să stabilim un buget, împreună, și practic să alocăm și o parte pentru investiții în infrastructură sportivă. Avem renovarea zonei de la Giarmata Vii, pe care am făcut-o prin clubul sportiv, refacerea terenului, a fost adus la condiții foarte bune. Anul acesta urmează să facem și alte lucruri, pe lângă lucrurile pe care le-a făcut primăria: un teren sintetic în localitate, terenul de padel care a rămas la noi în administrare, finalizarea investițiilor la teren.

Lăsând fotbalul la o parte, care ar fi cele mai performante secții?

AB: La ora actuală, dansul sportiv, karate și kickbox – kempo.

IS: Dar avem rezultate pe toate ramurile. Pe motociclism, de exemplu, Alex Beleiu e dublu campion european

AB: Triplu campion european! La Slovakia Ring, la campionatul european de ciclism, la categoria old-timer. Chiar astăzi a plecat iar în Slovacia, la Campionatul European de la Trencin. Are o motocicletă nouă și va participa la altă categorie, la 1.000 cmc. La kempo o mai avem pe Iasmina Elena Ciocoiu care este dublu campion european la kickbox. Mai avem și alți doi copii campioni mondiali, Iasmina este și în lotul național de kempo. În plus, la karate, antrenorul secției, Ana Maria Bucșă, este sportiv în lotul național. Și Luigi Catanese, la fel, este în lotul național. Sunt campioni europeni, au obținut aceste titluri anul trecut, la Campionatul European de Karate de la Oradea. Toți au obținut rezultate foarte bune, cred că au fost 12 în lot.

Unde se antrenează copiii?

AB: Toți se antrenează aici, în Ghiroda sau în Giarmata Vii. Este sala de sport a școlii, care este folosită de cei de la karate și handbal. Este sala de forță unde se desfășoară antrenamentele de kempo. Și pe terenurile de fotbal pe care le avem în zonă, la Ghiroda, dar și la Giarmata Vii avem un teren nou, făcut după standarde adecvate. Mai este un sintetic la „Tibi Tundă”. Ne dorim foarte mult să avem o sală mare, o bază sportivă completă.

Ce alte secții s-ar putea deschide?

IS: Încercăm să deschidem cât mai multe, însă trebuie să investim și în partea de infrastructură. Deja pe fotbal, terenurile pe care le avem sunt insuficiente pentru numărul de copii pe care îi avem la club. Trebuie să începem noi investiții în zona asta, doar că aici este o balanță. Pe de o parte pui investițiile pe care le faci în comună –modernizări de străzi și alte lucruri de genul ăsta –, pe de altă parte vezi și ce bani poți să duci spre zona de sport.

Ce proiecte mai există pe zona de sport?

IS: Urmează în vară să începem lucrările de refacere a gazonului de la Ghiroda. Pregătim și partea birocratică, de hârtii, pentru noua bază sportivă „Șoimii”. Va fi spre aeroport, pe partea dreaptă, în afara comunei. Pregătim documentele pentru a le depune spre finanțare către CNI, pentru o bază sportivă de tip 1.

AB: S-a mai dat ordinul de începere a lucrărilor la bazinul de înot.

IS: Da, se construiește peste pod, la limita cu Moșnița. Din 11 mai decurge termenul de execuție. Avem deja secție de înot, doar că se va activa de abia în momentul în care vom avea bazinul. În plus, și copiii de la școala din Ghiroda vor face ore de sport la bazinul de înot, cu profesori din cadrul clubului.

AB: Secția există pe certificatul de identitate sportivă. Atunci când s-a creat clubul au fost prevăzute mai multe secții. În funcție de necesități, de cereri se activează secțiile respective. Mai există și terenul de padel, care este un sport relativ nou la noi în țară, dar care prinde notorietate. Secția nu a fost încă înființată, pentru că am preferat să lăsăm terenul pentru activitate de agrement pentru cei interesați. Federația Română de Padel nu a fost încă înființată, dar urmează. Momentan, există o asociația la nivel de Timiș. Ei vor să meargă mai departe spre înființarea acestei federații.

Pe partea de sport, ce ar mai fi de menționat?

AB: Ar mai fi de menționat dansul sportiv. Alexandru Miculescu, care este și cetățean de onoare al comunei noastre, împreună cu partenera sa, Andra Păcurar, la ora actuală sunt numărul 1 la nivel mondial pe secția latino-adult. Este cel mai bun rezultat obținut de România în istoria dansului sportiv. Pe lângă asta, anul acesta au fost campionatele naționale de dans sportiv și au obținut titlul de vicecampioni naționali. Tot anul acesta urmează mai multe competiții la nivel european și mondial la care cei doi vor participa. În mod sigur se vor întoarce cu noi performanțe și titluri. Mai este campionatul mondial de karate. În luna octombrie are loc, și acolo vom avea sportivi care vor participa.

În anii trecuți, Ghiroda a și găzduit evenimente sportive de anvergură.

AB: Suntem în plină organizare a unui eveniment numit „Cupa de vară”. Îl las pe dom’ director să povestească puțin despre cum a demarat acest proiect.

MP: Proiectul a început ca urmare a acțiunii primăriei. A fost inaugurat stadionul cu un eveniment dedicat, în care a fost o echipă „Paul Codrea & prietenii”, cu mai mulți oameni din națională, care a jucat împotriva echipei de atunci a Ghirodei. În anul următor am creat această primă ediție în care am încercat să aducem cele mai bune echipe posibile pe toate categoriile pe care le avem. De atunci, în fiecare au fost cam 100 de echipe participante. Încercăm să păstrăm tradiția, vin echipe și din străinătate. A fost perioada asta de pandemie care ne-a oprit, nu suntem chiar la ediția la care ne-am dori să fim. Sunt echipe de copii, grupe de la 2006 până la 2015 (în funcție de anul nașterii – n.r.). Se va desfășura în ultimul weekend din mai și primul din iunie. În mare s-au stabilit echipele, iar acum conturăm listele finale.

Am înțeles. Pe partea de sport stăm bine. Ce alte investiții și proiecte mai are Primăria Ghiroda?

IS: Celebra stradă Dunărea, anul ăsta vom ieși de pe șantier. Sper ca până prin iulie să fie finalizată, să putem circula normal pe întreaga stradă, să nu mai avem șantier deloc. Să mai avem doar partea de strada Nouă (care unește Dunărea de Calea Lugojului – n.r.), până la canalul ANIF. Ca și proiecte mai avem în execuție Lotul 8, străzile din Pădurea Verde, toată zona aceea de la Moticica, unde lucrările înaintează. Se lucrează la partea de borduri, trotuare, mai sunt unele lucruri și pe partea de cabluri care trebuie trecute în subteran. Ușor-ușor și acolo mergem spre finalizare anul acesta. Sper ca până la finalul anului să fie finalizată în proporție de 80-90%. Rețeaua de canalizare de peste pod mai este în finalizare. Mâine (vineri, 6 mai – n.r.) începe procedura de recepție pentru cartierul Slavic. Mai sunt câteva lucrări care în două, trei luni ar trebuie să fie finalizate, doar că depindem și de furnizorul de energie electrică, pentru că nu sunt atât de multe rețele dezvoltate în zonă. Este greu de acoperit necesarul de electricitate pentru stația de pompare.

Mâine (6 mai – n.r.) se va emite autorizația de construire pentru extinderea rețelei de apă pe încă 25 de kilometri în Ghiroda și Giarmata Vii, lucrare care va fi dată spre execuție către ADP Ghiroda SA, nu mai facem licitație. Mergem pe încredințare directă către societatea Consiliului Local Ghiroda. Mai avem aproximativ patru loturi de extindere rețea de energie electrică în licitație pentru execuție, pentru mai multe zone din comună. Sunt două în execuție care se apropie de final, pe strada Monte Carlo și în comuna Giarmata Vii. Mai avem încă o extindere de rețea de canalizare de 25 de kilometri în Giarmata Vii, care la ora asta s-a împotmolit puțin, pentru că trece prin zona unui sit arheologic descoperit recent și am oprit lucrările pentru a face descărcarea arheologică, după care se vor continua.

Am început descărcările arheologice și pe Macilor, Sânzienelor și, practic, întreaga zonă de „sub” pădure, unde avem un sit arheologic destul de mare. Au valoare de aproximativ cinci milioane de lei aceste lucrări. Anul acesta am început să lucrăm acolo, să facem acea descărcare, pentru ca ulterior să putem continua lucrările de canalizare și apă pe acea nouă zonă. Panourile fotovoltaice pe clădirile publice, pe fonduri norvegiene, sunt în execuție și sper ca firma care a câștigat licitația să se mobilizeze, acolo avem o problemă cu executantul. De câteva săptămâni ar trebui să fie pe șantier și să lucreze la acel proiect de aproximativ 800.000 de euro.

Am mai depus un proiect pe CNI – construire creșă comună Ghiroda. Una de 110 locuri. Și acolo facem partea de hârtii, pentru a le transmite către CNI și a merge mai departe spre licitație cu acea lucrare tot din zona de peste pod. Avem speranța ca până la finalul anului să fie finalizată și licitația pentru proiectarea și construirea clădirii Facultății de Medicină din Timișoara, care va fi în comuna Ghiroda. Este în evaluare la ora asta.

În următoarea ședință vom aproba „PUZ-ul de tineri”, pentru că s-a obținut ultimul aviz necesar de la Ministerul Agriculturii. Se va merge mai departe cu dezmembrări de PUZ, urmând ca undeva în una, două, maximum trei luni să aprobăm procedurile pentru tot ce înseamnă prevederi de atribuire pe Legea 15 a terenurilor pentru tineri.

Ce proiecte de viitor, pe termen lung, ar mai fi? De exemplu, zilele trecute, la Timișoara, se vorbea despre achiziționarea unor troleibuze împreună cu localitățile din zona metropolitană.

IS: Pe proiectul de troleibuze (sau autobuze electrice – n.r.) achiziționate împreună cu Primăria Timișoara și Primăria Dumbrăvița, acum se scrie proiectul. Oamenii din cele trei primării lucrează pentru a depune acel proiect. Mai avem un proiect pentru modernizarea iluminatului public pe toată vatra veche din Ghiroda și Giarmata Vii. Mai este un proiect pentru stații de încărcare automobile electrice. La ora asta s-a emis certificatul de urbanism, urmează să fie realizat studiul de fezabilitate și să fie depus spre finanțare.

Pe PNRR este un buget preaprobat de 250.000 de euro, cu care putem să facem 3 km de pistă de biciclete. Și acolo o să mai depunem un proiect pe Giarmata Vii, pentru 3 din cei 8,6 km, cât avem pe întreaga legătură de piste între Timișoara și Giarmata Vii. Rămâne de văzut când va face și Timișoara această legătură. La fel, la Ghiroda, pista de biciclete care ne leagă de Remetea pe malurile Begăi, este executată în proporție de 70%. Mai avem de făcut câteva racorduri. Mai trebuie construită și partea spre Remetea. Rămâne să vedem când va face și Timișoara legătura între municipiu și acea pistă.

Ca și proiecte, lotul 9 din Giarmata Vii, Magnoliei – Narciselor. Acolo sunt mici probleme vizavi de TransGaz și soluțiile pe care le dau ei pentru a putea înainta cu acel proiect. Mai avem o licitație separată pentru partea de electrice. Numai ce a fost încărcat pe SICAP și așteptăm ofertele. Sperăm să se miște cât mai repede lucrările și pe acel lot. Au fost sistate lucrările pentru o perioadă, pentru că am întâlnit probleme, tot cu TransGaz, și pe partea de electrice, unde a trebuit făcută o nouă procedură de licitație.

Mai continuă lucrările pe Ceahlău, Herculane, Sinaia, Plopilor, pe zona de îngropat cablurile pe subteran. Avem iluminat public nou, de aceea sunt stâlpi metalici pe aceste străzi, pe lângă cei de beton. Urmează să fie demontate cablurile de pe stâlpii de beton, care ulterior vor fi și scoși afară. Practic, toate cablurile vor fi trecute prin subteran.

Care ar fi proiecte pe fonduri europene sau pe alte fonduri nerambursabile? Eventual și la clubul sportiv…

AB: De fonduri europene nu poate fi vorba. Pe fonduri nerambursabile, dorim să accesăm atât de la Consiliul Județean, cât și de la toate forurile care își deschide linii de finanțare și unde se pretează la ce capacitate și nevoi avem. La fel, și pe partea de evenimente sau proiecte culturale care vor mai fi pe raza comunei.

IS: Din păcate, pe fonduri europene, pe partea sportivă nu există finanțări. Avem un studiu de fezabilitate pentru o bază sportivă pe 16 hectare, în valoare de 120 de milioane de euro, unde sunt terenuri de tenis, o arenă de tenis pentru competiții, bazin olimpic de înot, teren de fotbal cu o anumită capacitate. Pe primărie, la ora asta se scriu proiecte și se depun. Mai avem cadastrul general, făcut pe POR 2014-2020, undeva într-o lună se va semna contractul și vor începe lucrările. Pe partea de finanțări nerambursabile, pe PNRR 2 noi am închis tot ce era depus acolo. Pe „Anghel Salingy” avem nouă proiecte depuse, în valoare de 385 de milioane de lei. Dacă ar fi să totalizăm proiectele pe care le avem ajungem la multe sute de milioane… de euro! Practic, așteptăm să se deschidă liniile de finanțare pentru că avem ce proiecte să depunem. Trebuie să mai vedem cu eligibilitatea.

În Ghiroda și Giarmata Vii mai avem aproximativ 60 de străzi pentru care există proiecte tehnice de modernizare, autorizațiile sunt scoase, toată partea birocratică am parcurs-o și așteptăm doar finanțările pentru a putea începe execuția. Vorbim de foarte mulți bani care nu pot fi scoși deodată din bugetul local, oricât mi-aș dori să fac lucrul ăsta. Ca idee, pentru anul 2022, mai avem modernizarea postului de poliție din Ghiroda, cu finanțare de la bugetul local. La dispensarul din Ghiroda s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, se lucrează și până la finalul anului mai dorim să începem șantierele cu viitorul SCLEP din comuna Ghiroda, practic sediu nou pentru evidența populației, stare civilă și poliție locală. Practic, toate trei sunt la pachet în curtea primăriei, unde am demolat anumite clădiri mai vechi. Plus modernizare străzi Vălișoara – Ialomița. Lotul acela va fi următorul care va intra în licitație. După ce se încheie șantierul de pe Dunărea, ne mutăm pe Ialomița și pe Vălișoara.

Cu recensământul cum stăm?

IS: Noi am ajuns undeva la 3.000 și ceva de persoane autorecenzate. La o populație oficială de 8.000 și ceva de locutori, este oarecum bine. Nu e mulțumitor pentru mine, pentru că real, din tot ce știm noi, avem undeva la 10-12.000 de locuitori. Asta înseamnă că un număr mic de locuitori s-a autorecenzat. Avem recenzori care vor merge din casă în casă, pentru a parcurge toată comuna, pentru a vedea numărul real de locuitori pe are îl avem. Este foarte important să știi pe ce stai. Ne ajută, în definitiv, la modul în care se vor împărți banii, vizavi de bugetele locale. În momentul în care ai bugetul în baza a puțini locuitori declarați, îți reiese un venit per cap de locuitor mare, când tu de fapt nu ai venitul ăla, pentru că ai încă câteva mii care nu sunt declarați. Dacă îi aduci în zona „reală” și sunt declarați, automat venitul pe cap de locuitori scade. Per total, pot să vină bani în plus de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Asta e miza principală.

Surse foto: Facebook/Primăria Ghiroda & Club Sportiv Comunal Ghiroda si Giarmata Vii

