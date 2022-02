Concert coral, sub bagheta dirijorului Cezar Verlan, la Filarmonica Banatul

Joi, 17 februarie, de la ora 19, se va desf─â╚Öura concertul coral sus╚Ťinut de corul Ion Rom├ónu al Filarmonicii Banatul preg─âtit de maestrul Iosif Todea, al─âturi de tenorul Ioan Mo╚Ťiu, sub bagheta dirijorului Cezar Verlan.

Concertul va fi acompaniat la pian de Regina Csermak, la chitar─â de Johnny Kui, la percu╚Ťie de Torino Tudorache, Adrian Cosma, Ferencz Szekeres, iar la contrabas de Victor Stan.

În program vor fi următoarele lucrări:

A. Ramirez ÔÇô Misa Criolla;

S. P─âutza ÔÇô Ebony Mass;

S. P─âutza ÔÇô (aranjamente) My Lord, what a morning; Jericho; O, rise and shine; Glorious Kingdom.

Accesul ├«n sala de concerte este reglementat la p├ón─â 30% din capacitatea spa╚Ťiului pentru cei care prezint─â certificatul verde ╚Öi asigur─â purtarea m─â╚Ötii de protec╚Ťie ├«n mod corespunz─âtor.

Comentarii

comentarii