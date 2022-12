Concert de Colinde și Seară de Lied și Poezie, în 7 și 14 decembrie, la Universitatea de Vest Timișoara

Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara oferă în luna decembrie momente artistice și evenimente muzicale create în spiritul specific lunii decembrie.

Seară de lied și poezie

În 7 decembrie 2022, Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul UVT îi invită pe iubitorii de frumos la o Seară de lied și poezie, de la ora 19, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara.

Evenimentul vă este propus de tinerele talente de la specializarea canto și artele spectacolului – actorie în limba germană, cărora li se alătură și cadrele didactice, oferind o serie de lieduri și poezii din repertoriul universal. Programul muzical va cuprinde lieduri din creația compozitorilor Franz Schubert, Claude Debussy, Jean-Paul Egide Martini, Piotr Ilici Ceaikovski, Ludwig van Beethoven, Sergei Rachmaninoff, Edvard Grieg, Tiberiu Brediceanu, Paul Constantinescu. Pe lângă recitalul minunatelor lieduri, auditoriul se va bucura de versurile poeților Nikolaus Lenau, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Rainer Maria Rilke, Franz Werfel, Christian Morgenstern, Bertolt Brecht și Erich Fried. Prin acest program vă propunem o călătorie în spațiul liric romantic și contemporan, spre a savura împletirea miraculoasă dintre textul poetic și cel muzical.

Restituiri sonore și interpretări tradiționale din satul românesc

Al doilea eveniment pe care îl propunem va fi organizat marți, 13 decembrie 2022, începând cu ora 18, în Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara, când va avea loc un nou Concert de Colinde și Muzică Tradițională, intitulat Restituiri sonore și interpretări tradiționale din satul românesc.

Concertul de marți seara va fi susținut de către Ansamblul Vocal și Instrumental de Muzici Tradiționale a Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara, coordonat de Prof. univ. dr. habil. Lucian Emil Roșca, pregătirea fiind asigurată de către Dr.cda. Diana Chirilă, Dr. cda. Lavinius Nikolajevic, Drd. Cda. Adrian Balla.

În cadrul concertului vor evolua studenți participanți ai programului Erasmus, oferit de Universitatea de Vest din Timișoara, programul propunând muzici reprezentative interpretate de Muhammet Guner, la kanun și voce, și Melih Van Atasoy, la vioară, studenți la universități muzicale internaționale din Turcia, reprezentând domeniului etnomuzicologiei și a muzicii care abordează și studiază repertoriul muzical tradițional al țării de unde provin.

Vor participa, ca invitați speciali, membrii Societății Academice pentru Cultivarea Muzicii Gusle din Kikinda din Serbia, coordonatori fiind directorii artistici Magdalena Popov, Igor Popov și directorul instituției Zoran Petrovic, alături de grupul de cântare feminin, însoțit de soliști. Această societate are o colaborare excelentă, în cadrul manifestărilor desfășurate anual la Kikinda, cu Ansamblul Vocal și Instrumental de Muzici Tradiționale condus cu Lucian Emil Roșca, alături de care a fost perfectat anul aceste un parteneriat cultural. În perioada următoare, partenerii vor organiza și alte manifestări folclorice de primă mărime, dar și proiecte de cercetare, workshop-uri, masterclass-uri.

Ansamblul Vocal și Instrumental de Muzici Tradiționale a fost înființat în anul 2018 de către prof.uiv.dr.habil. Lucian Emil Roșca, o activitate artistică complementară disciplinelor de Folclor Muzical, Ansamblu Vocal Tradițional, Ansamblu Instrumental Tradițional, Instrumente de Suflat din lemn, Stilistica și Interpretarea Folclorului Muzical.

Repertoriul Concertului din 13 decembrie va conține colinde culese și transcrise de către Sabin V. Drăgoi, Nicolae Ursu, Dumitru Jompan și Lucian Emil Roșca, din perioada 1937 și până în 2015, dar și Suite instrumentale aranjate în stil tradițional și melodii vocale tradiționale, toate acestea păstrând sonoritatea și interpretarea repertoriului tradițional din toate zonele etnografice ale româniei.

Concertul este organizat în baza parteneriatului cultural, științific și educativ între Asociația pentru Cultură Bănățeană, a cărei președinte este Lucian Emil Roșca, și Societatea Academică pentru Cultivarea Muzicii Gusle din Kikinda, Serbia, Director Zoran Petrovic.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Și în luna decembrie, ca și pe parcursul întregului an, propunem sub genericul „La UVT, Cultura este capitală!” mai multe evenimente muzicale și culturale cu semnificație direct legată de sărbătorile de final de an. Vă așteptăm să vă bucurați sufletele și să vibrați în atmosfera artistică ce va fi creată de talentații artiști ai Facultății de Muzică și Teatru din UVT”.

