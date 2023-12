Concert de muzică rock și spectacol cu 250 de drone, joi în Iulius Town

Un an plin de evenimente dedicate culturii, în toate formele sale, care au reunit generații și care ne-au demonstrat că arta ne aduce împreună. Evenimentul de închidere a Timișoara 2023 va avea loc în mai multe zone din oraș și în Iulius Town, unde se va desfășura „Rock for Life” și un show de lumini cu 250 de drone. Vino în această săptămână la Iulius Town și bucură-te de evenimentele de excepție!

Flight Festival îi invită pe timișoreni la un eveniment de excepție joi, 7 decembrie 2023. „Rock for Life” reunește legende ale rock-ului timișorean: Phoenix, Cargo, Mircea Baniciu și Implant pentru refuz, în cadrul unui concert care va avea loc în parcarea VIP UBC3 din Iulius Town Timișoara. Intrarea este gratuită, iar primele acorduri se vor auzi începând cu ora 19.00. „Rock for Life” este un eveniment marca Flight Festival.

Tot joi, ne bucurăm de artă și show în aer liber, în cadrul „Light Up The Sky”, unde 250 de drone se vor sincroniza pe cer, într-un „dans” inedit. Spectacolul va începe la ora 22.00, iar cel mai bine se va vedea din parcarea UBC VIP UBC3 a Iulius Town. „Light Up The Sky” implică un grup de drone care zboară simultan și care sunt programate să execute mișcări și modele coregrafice, precum: forme geometrice, litere, figuri sau chiar să creeze imagini, precum clădiri emblematice din Timișoara, dar și efecte luminoase în aer.

Iulius Town a fost unul dintre partenerii activi ai Timișoara 2023, în ansamblul mixed-use având loc peste 20 de evenimente din cadrul Timișoara Capitală Culturală, printre care și: District23 – The Showcase, Expoziție foto „Tezaur Uman Viu”, Treasure Games in Banat, DODOS (spectacol stradal din Franța), Concert Lepa Brena, Culture of Nightlife Conference și multe altele pe care le puteți vedea pe site-ul Iulius Town.

