Condamnări la închisoare pentru foștii șefi ai IPJ Timiș, în dosarul mutării abuzive a unui polițist. Primarul Recașului, Pavel Teodor, închisoare cu executare și interdicția de a mai candida

Curtea de Apel Timisoara a ajuns la finalul dezbaterilor in dosarul de coruptie al IPJ Timis, in care au fost trimisi in judecata, inca din decembrie 2018, fostul inspector sef Sorin Muntean, fostul inspector sef adjunct Florin Bolbos, dar si primarul orasului Recas, Pavel Teodor, alaturi de doi politisti din orasul pe care-l conduce, si fostul secretar general al PSD Timis, Eugen Milutinovici.

Este vorba despre dosarul instrumentat de DNA Timisoara, referitor la mutarea politistului Dumitru Duma, impotriva vointei lui, de la Politia Recas la Politia Lugoj, la cererea pe filiera politica a primarului Pavel Teodor.

Dupa trei ani de audieri de martori si evaluari de probe, la care s-au adaugat patru amanari consecutive ale pronuntarii, judecatoarea Dana Visoiu a infirmat toate speculatiile avocatilor, chiar si pe cea a maestrului Catalin Dancu, venit de la Bucuresti pentru a-i obtine o achitare comisarului sef Florin Bolbos, si a dispus ani de inchisoare, cu executare si cu suspendare, pentru abuzul in serviciu savarsit de politisti, la fel de dur pedepsind si instigarile la comiterea de infractiuni comise de primarul Recasului si de fostul fruntas PSD-ist.

Comisar sef Sorin Muntean, 3 ani de inchisoare cu executare;

Comisar sef Florin Bolbos, 3 ani de inchisoare cu suspendare si 75 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii la Primaria Timisoara sau Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Timis;

Temu Marian Dorinel, 3 ani de inchisoare cu suspendare si 75 de zile de munca in folosul comunitatii la Primaria Lugoj sau ISJ Timis;

Primarul Recasului, Pavel Teodor, 3 ani, cinci luni si 10 zile de inchisoare cu executare;

Berzescu Doru Marian, 1 an si patru luni de inchisoare cu susoendare si 60 de zile de munca neremunerata la Primaria Recas sai ISJ Timis;

Eugen Milutinovici, fost secretar general al PSD Timis, 2 ani si opt luni de inchisoare cu suspendare si 60 de zile de munca in folosul comunitatii la Primaria Timisoara sau ISJ Timis.

Instanta de judecata a decis ca agentul de politie Dumitru Duma, care s-a constituit parte civila, sa fie despagubit de politisti si cei doi politicieni cu 2551,13 lei, daune materiale, si 7.000 de euro, daune morale.

Totodata, s-a dispus desfiintarea partiala a inscrisului denumit ”EXTRAS”, intocmit la data de 28.11.2014, si a celorlalte inscrisuri subsecvente intocmite de IPJ Timis si IGPR cu privire la dispozitiile de redistribuire a unei functii ocupate de agent II din cadrul Politiei Orasului Recas – compartimentul rutier, pozitia 1146, catre Politia Municipiului Lugoj Biroul Rutier – compartimentul mediu rural.

Sentinta pronuntata, azi, de Curtea de Apel Timisoara nu este definitiva, ci poate fi atacata cu apel in 10 zile de la comunicare.

Sursa: impactpress.ro

