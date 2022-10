Conferința Internațională de Istorie „Acta Historica Civitatis Lugosiensis”

La Lugoj are loc, în perioada 28-30 octombrie, ediția a II-a a Conferinței Internaționale de Istorie „Acta Historica Civitatis Lugosiensis”. Manifestarea științifică este organizară de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Lugoj, Asociația pentru Cultură Bănățeană, Filiala Lugoj a Societății de Științe Istorice din România și Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj, în parteneriat cu Școala Doctorală de Istorie – Universitatea din Oradea, Centrul de Studii Interdisciplinare “Silviu Dragomir” Oradea – Chișinău, Universitatea din Padova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Europeană “Drăgan” din Lugoj și muzeele din vestul României. La ediția din acest an a Conferinței Internaționale de Istorie, desfășurată în același cadru tematic ca și ediția precedentă („Istorie locală și istorie națională în context european”), participă universitari, istorici, cercetători, doctoranzi și studenți din Oradea, Timișoara, Reșița, Caransebeș, Făget, Oravița, Lugoj, Bocșa, Teregova, Arad, Cluj-Napoca, Constanța, Șopotu Vechi (Valea Almăjului), Padova (Italia), Chișinău (Republica Moldova), Tirana (Albania). Deschiderea oficială a conferinței are loc vineri, 28 octombrie, la Universitatea Europeană Drăgan, amfitrionul manifestării. După susținerea conferinței inaugurale (Dan Cepraga: Românistica la Universitatea din Padova: o scurtă istorie subiectivă) și a comunicărilor științifice în plen (universitarii Ion Eremia și Sorin Șipoș, dr. Ligia Boldea și dr. Raluca Lazarovici-Vereș (care va prezenta editura orădeană Ratio et Revelatio), participanții la Conferință vor fi oaspeții Primăriei din comuna Victor Vlad Delamarina, localitatea natală a poetului dialectal, acuarelistului și ofițerului de marină omonim. Va fi vizitat Punctul Muzeal închinat marelui fiu al satului și se va asista la un ceremonial militar organizat, în fața casei natale a lui Victor Vlad Delamarina, de Comandamentul Marinei Militare și Comandamentul Garnizoanei Lugoj, după care, în incinta Căminului Cultural din localitate, va avea loc o amplă sesiune de lansări și prezentări editoriale. Participanții la această amplă manifestare științifică vor lua parte și la o serată de muzică tradițională, susținută de studenți, doctoranzi și magiștri de la Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest Timișoara, și vor vizita, duminică, 30 octombrie, muzee și colecții publice și private din Lugoj și Făget: Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj (în parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș), muzeul și cetatea medievală din Făget și colecția privată Waldemar Megerle din Lugoj.

