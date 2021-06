Conferințele Dilema veche la UVT – trei seri dedicate erudiției și reflecției pentru timișoreni

„La UVT, Cultura este Capitală!”, iar acest lucru a fost confirmat cu asupra de măsură în cele trei seri în care s-au desfășurat conferințele Dilema veche, găzduite de Universitatea de Vest din Timișoara.

Organizate la UVT de către Grupul pentru Management și Mediere Culturală și prestigioasa publicație de cultură „Dilema veche”, cu susținerea Fundației Alber, conferințele „Dilema veche” au adus la Timișoara, în perioada 23-25 iunie, personalități din domeniul culturii, artei vizuale, sociologiei, diplomației și jurnalismului. Discuțiile au atins o varietate de subiecte: tipuri de educație ale tinerilor din Antichitate până în prezent, sensuri ale maturității și imaturității, funcția ambivalentă a crizei, rolul televiziunii publice în contextul educației publicului, conflictele între generații.

Miercuri, prima zi, publicul timișorean prezent în Aula Magna, dar și cei care au urmărit evenimentul online, s-au delectat cu două dezbateri efervescente. Seara a început cu un dialog între cercetătorul și politicianul Daniel Funeriu și redactorul-șef al revistei Dilema veche, Sever Voinescu. S-a discutat despre educație, rolul științelor exacte în educația tinerilor, dar și despre riscurile implicate de o relaxare a programei școlare. Fostul ministru al educației a lansat o serie de idei provocatoare, precum cele cu privire la relația dintre rețelele de socializare și educație: „Acum unde sunt copiii noștri? Păi vă spun eu, în online, acolo sunt ei, chiar dacă fizic ei sunt prezenți la școală, mintea lor e pe TikTok, online. Psihologii vorbesc despre stresul neconectivității, nu sunt conectați cinci minute, deja se stresează, nu au net cinci minute, sunt deja stresați, și atunci educația trebuie dusă online. Dacă azi aș fi în funcție, aș da lege prin care aș obliga platformele de socializare ca la fiecare cinci minute de activitate pe ele să aibă cincisprezece secunde sau treizeci de secunde de conținut educațional”. În a doua parte a serii, a conferențiat Călin Dan, directorul Muzeului Național de Artă Contemporană.

A doua zi de conferințe s-a remarcat prin varietatea temelor și a perspectivelor teoretice. Barbu Mateescu a vorbit despre generații și modul în care au votat acestea după 1989, iar în a doua parte a serii cei din Aula Magna au savurat dialogul spumos dintre criticul literar Adriana Babeți și Marius Lazurca, ambasadorul României în Mexic. Dialogul s-a încheiat cu o serie de remarci ale diplomatului despre viitorul României: „Acuma, cât viitor are România? E o întrebare foarte bună și credeți-mă că în calitatea mea profesională mi-o pun în fiecare zi, fiindcă nu poți face pe reprezentantul României dacă nu îți spui cu toată gravitatea dacă proiectul politic căruia îi slujești are un viitor care se măsoară în zeci de ani, sute de ani sau milenii, și acuma nu vreau să pun această discuție în termeni prea gravi, dar îi îndemn pe toți cei din sală să se gândească la asta, și lucrul care mă îngrijorează cel mai tare în ceea ce privește viitorul României este demografia românească, faptul că de la an la an suntem mai puțini, din diverse rațiuni”.

Ultima întâlnire dilematică a început cu un dialog între Cătălin Ștefănescu, realizatorul emisiunii culturale Garantat 100% și Sever Voinescu, care au dezbătut despre rolul televiziunii publice și al revistelor culturale în educarea publicului. Seria conferințelor a fost încheiată de binecunoscutul intelectual Horia Roman Patapievici. Așa cum a obișnuit publicul timișorean, acesta a realizat un exercițiu intelectual profund și complex, de data aceasta despre generații, relațiile lor cu timpul și conflictul generațional.

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea: „În așteptarea anului 2023, când Timișoara va deveni Capitală Europeană a Culturii, UVT va continua seria conferințelor, dezbaterilor și evenimentelor în care ideile, erudiția și dialogul au un rol fundamental, sub genericul „La UVT, Cultura este Capitală!”. Iar anul viitor, conferințele Dilema veche vor fi bine primite din nou la UVT”.

