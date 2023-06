Conflict între mai mulți părinți și profesoara Adina Crăciunescu, la Liceul Nikolaus Lenau Timișoara

La Liceul Nikolaus Lenau din Timișoara. mocnește de mai multă vreme un conflict puternic între mai mulți părinți și profesoara Adina Crăciunescu. Problemele au ajuns și la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Timiș, dar se pare că nu s-a întâmplat nimic.

“Eu știu problema. E o dimensiune între părinți și doamna profesoară de mult timp. Acum nu știu ce au mai reclamat părinții. Nu știu care e poziția doamnei profesoare si nici nu am discutat, dar știu ca de-a lungul vremii au mai fost disensiuni cu doamna profesor Crăciunescu”, a declarat prof. Aura Danielescu, inspector șef al Inspectoratului Școlar Timiș.

Anul acesta, cele mai grav probleme sunt la clasa a IX-a F. Elevii cu rămas cu mediile neîncheiate la limba română pentru că, după ce a fost în grevă trei săptămâni, profesoara Adina Crăciunescu refuză să le încheie.

Părinții s-au adresat direcțiunii liceului și inspectoratului școlar și speră ca elevii să nu rămână așa până la toamnă.

Părintele unui elev din clasa a IX-a F, spune că prof. Crăciunescu Adina, are un comportament nedemn de o profesoară!

“Doresc sa va atrag atentia asupra unei probleme intampinate cu dna prof Craciunescu Adina, care, are un comportament nedemn de un profesor, in ceea ce priveste atitudinea si colaborarea atat cu parintii cat si cu elevii.

In mod constant ii jigneste, ii umileste si urla la ei. Nu preda materia, dar le da teste.

Intarzie frecvent la ore. In 13 iunie, dupa revenirea din greva la scoala, si dupa ce a intarziat 20 de minute la ora, dna Craciunescu a impartit note de 4, pe activitatea la clasa.

A adus notele la testul dat din Adela de Garabet Ibraileau, test la care a impartit alte note de 4. Notele la testul dat din ”Tinerete fara batranete si viata fara de moarte” nu le-a adus, iar, cand au intrebat-o copii ne notele la acest test…. a spus ca nu le-a adus pentru ca asa vrea ea.

Tot pentru ca asa vrea ea, a chemat la scoala vineri, 16. iunie, o parte din elevii din clasa sa le dea test recapitulativ din materia clasei a IX a. Pe baiatul meu l-a amenintat ca daca nu se prezinta la test nu ii incheie media sau il lasa corigent”, ne-a declarat mama unui elev din clasa a IX-a F.

In 13 iunie, in intervalul orar 12-13, cand e programul de audiente al doamnei Craciunescu, mama elevului s-a prezentat la scoala sa stea de vorba cu doamna profesoară, insa “m-a refuzat, pe motiv ca nu am programare. Din cate stiu eu in programul de audiențe, nu trebuie programare sau ma insel?”, se întreabă mama revoltată. Mai ales că a mai avut programare pentru audiențe în data de 23 mai, care a fost însă anulată pe motiv că profesoara era în grevă.

Mama elevului de la Lenau mai spune că a întrebat-o pe prof. Crăciunescu de ce urlă, îi jignește și umilește copilul, iar aceasta a acuzat-o de hărțuire.

“Oare, dansa , are voie sa hartuiasca elevii? Oare doar ea are drepturi si elevii nu? Le-a spus la clasa, ca oricum nimeni nu ii poate face nimic, pentru ca ea este profesor titular.

Din pacate, este trist, revoltator si umilitor in acelasi timp, ca avem un dascal cu un asemenea comportament

La intalnirea pe care am avut-o cu dansa, in data de 2 mai, am incercat sa semnalez aceste probleme, insa mi-a spus ca sunt lipsita de respect si… a povestit in fata clasei discutia pe care am avut-o (discutie care trebuia sa fie confidentiala). Din acel moment a inceput sa se razbune pe baiatul meu si sa se poarte tot mai umilitor si jignitor cu el.

Doresc sa putem gasi cea mai buna solutie pentru ca acesti elevi sa vina cu drag la orele de Limba si Literatura Romana. Sa nu vina timorati si cu frica…, asa cum vin cu drag la scoala, la celelalte materii”, spune mama revltată.

Faptele sunt susținute și de mama unui alt elev din aceeași clasă a IX-a F: ”Doresc sa va atrag atentia asupra unei probleme intampinate, atat de catre elevi cat si de catre parinti, in colaborarea (mult spus) cu d-na. Profesor Adina Craciunescu.

Trebuie sa fac cunoscut faptul ca elevii sunt desconsiderati de catre dna. Profesor, li se vorbeste cu ironie, pe un ton raspicat, sunt pusi la zid si jigniti in repetate randuri, nu li se preda materia insa sunt testati cu vehementa din lecturile primite, intarzie negresit la ore, iar in timpul ramas le da test elevilor.

Dupa revenirea din greva la care d-na Profesor a participat, a dat nota 4 (patru) la mai mult de jumatate de clasa, pe considerentul ca nu au fost activi la ora, amenintandu-i cu un test vineri in data de 16.06.2023.

Intrebata fiind de catre elevi de ce primesc test in ultima zi de scoala, le-a raspuns ca asa vrea.

Eu nu consider aceasta comunicare demna de un dascal, indiferent de scoala la care preda.

La intalnirea pe care am avut-o cu dumneaei am incercat sa discut si sa semnalez aceste probleme, dar era evident ca nu va tine cont de nimic, ceea ce s-a si adeverit putin mai tarziu”.

Ea a mai adăugat că elevii sunt timorați, iar mulți dintre ei au probleme de sănătate din cauza consumului emoțional la care sunt expuși la orele de Limba Română.

