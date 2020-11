Congresul Societății Române de Chirurgie Vasculară 2020 reunește 600 de invitați și 2 premiere

Societatea Română de Chirurgie Vasculară (SRCV) organizează, online, în perioada 25 – 28 noiembrie 2020, Al IV-lea Congres al SRCV, ediţia din acest an marcând două premiere.



Prof. univ. dr. Mihai Ionac, Clinica de Chirurgie Vasculară Timișoara, secretarul general al SRCV, a explicat că este primul eveniment major al SRCV organizat integral online.

De asemenea, este pentru prima dată când SRCV a deschis accesul la lucrări pentru studenţii medicinişti, în urma unui acord de parteneriat în acest sens încheiat cu Societatea Studențească de Chirurgie din România (SSCR).

Având ca scopuri atât educaţia în sine, cât şi promovarea chirurgiei vasculare ca specializare medicală în rândul viitorilor absolvenţi, parteneriatul SRCV – SSCR s-a concretizat prin includerea în programul congresului a unei sesiuni dedicate exclusiv studenţilor medicinişti. Accesul studenţilor în platforma online care găzduieşte evenimentul este gratuit.

Accesul facil caracteristic evenimentelor online şi extinderea publicului căruia i se adresează evenimentul sunt premisele care au generat o largă audienţă pentru Congresul SRCV 2020: peste 600 de medici primari, specialişti, rezidenţi şi studenţi medicinişti s-au înscris la eveniment şi la cursurile premergătoare acestuia.



Printre invitaţii de marcă ai Congresului SRCV 2020 îi amintim pe prof. dr. Henrik Sillesen (ex preşedinte al European Society for Vascular Surgery – ESVS), Philippe Kolh (preşedintele ales al ESVS) şi Christian-Alexander Behrendt (preşedintele VascuNet).



Program ştiinţific al Congresului SRCV 2020 include:



2 cursuri pre-congres: Al XI-lea CURS DE ECOGRAFIE DOPPLER CAROTIDIANĂ şi CURS DE ECOGRAFIE VENOASĂ: Tehnicile echoghidate în tratamentul insuficienţei venoase – tehnica laser, tehnica sclerozare echoghidată

12 sesiuni ştiinţifice, structurate pe 5 teme principale: Acces vascular, Boala Arterială Periferică, Endovascular, Boala Venoasă Cronică, Rolul chirurgului vascular în infecția cu SarsCov-2

2 sesiuni speciale: pentru medici rezidenţi şi pentru studenţi



„Încă de anul trecut am anunţat, pentru toamna acestui an, Al IV-lea Congres SRCV. Plănuiam să ne întoarcem la Sibiu, o locație devenită deja tradițională pentru evenimentele noastre, dar în contextul actual, organizarea unui eveniment în format „tradiţional” a fost imposibilă. Nu am dorit însă să întrerupem continuitatea evenimentelor Societăţii noastre şi nici să lăsăm acest an nefericit să ne ţină departe unii de alţii şi pe noi toţi de progresele ştiinţei în specialitatea noastră”, a afirmat conf. univ. dr. Radu Florin Popa, preşedintele în exerciţiu al SRCV.



“Suntem o societate tânără, atât ca vârstă, cât mai ales ca spirit. Am crescut şi creştem cu energia specifică acestei vârste, motivaţi permanent de nevoia şi interesul colegilor noştri de a fi conectaţi permanent la cele mai recente informaţii, tehnici şi produse din specialitatea noastră. Le mulţumesc tuturor pentru că, chiar şi în aceste vremuri dificile, am rămas, noi toţi, o echipă numită SRCV şi le urez Bun Venit la această premieră absolută – primul Congres online al Societăţii Române de Chirurgie Vasculară!”, a declarat prof. univ. dr. Mihai Ionac, secretarul general al SRCV.

Comentarii

comentarii