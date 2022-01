Consilierii locali din Timișoara au pus la dispoziția Colterm alte 37 de milioane de lei. Ar ajunge, însă, numai pentru câteva săptămâni

Luni, 17 ianuarie, consilierii locali din Timișoara s-au conformat cererilor executivului și au aprobat pierderile tehnologice ale sistemului de termoficare pe anul 2020. Adică, alți 37 de milioane de lei vor putea fi transferați de la primărie către Colterm fie din încasările proprii și dintr-un eventual sprijin guvernamental, fie din excedentul bugetar pe anul 2021, care se ridică la 15 milioane de lei, sume deja existente în conturi în urma altor două hotărâri aprobate luni. Cu toate acestea, banii vor ajunge pentru câteva săptămâni. Dacă se păstează aceleași condiții meteo și aceiași parametri ai agentului termic din primele două săptămâni ale anului, vorbim de alte două-trei săptămâni de căldură.

„Am aprobat peste 37 de milioane din facturi de pierderi tehnologice din 2020. Acești bani nu există momentan, dar este o bază bugetară din care vom putea să decontăm această factură. Situația pe piața energetică este dramatică. (…) Anul trecut (în noiembrie – n.r.) am primit o alocare de peste 53 milioane de lei din bugetul de stat pentru acoperirea facturilor de gaz până la finalul anului. Acești bani s-au consumat acum. În plus, s-au mai dat 24 de milioane de lei. În primele două săptămâni ale anului au scăzut și temperaturile, iar factura de gaz a fost de 30 de milioane de lei. Asta este deja o dimensiune care este greu, dacă nu imposibil, de acoperit din bugetul local. Acesta este motivul pentru care o să public o scrisoare deschisă guvernului, pentru a sublinia că, la fel cum doar alocare din noiembrie și decembrie anul trecut ne-a permis să funcționăm, și acum este nevoie de o alocare din partea guvernului”, a explicat Fritz într-o conferință de presă susținută imediat după plenul de luni.

Primarul a explicat că deja s-au virat 12,5 milioane de lei în acest an către compania de termoficare, iar în următoarele zile ar urma să ajungă tot acolo și cele 15 milioane din excedentul bugetar pe anul trecut. Ar mai urma să vină și banii din schema de sprijin a guvernului pe lunile noiembrie și decembrie, adică alte 15 milioane de lei. Totuși, în condițiile în care se plătesc între 10 și 15 milioane de lei săptămânal pentru gaz, vorbim de numai câteva săptămâni de căldură asigurată.

„Noi, din partea bugetului local am virat deja 12,5 milioane de lei, iar mâine urmează să mai dăm 15 milioane la Colterm. Asta înseamnă că, pentru primele săptămâni ale anului, 27 de milioane de lei, deci aproape 30 de milioane, vor merge către Colterm. Nu sunt bani care stau undeva în trezorerie, sunt banii timișorenilor, prevăzuți pentru alte lucruri: facturile pentru investiții, curățenie, asistență socială, dotarea școlilor, ș.a.m.d. Chiar dacă până acum am reușit din bugetul local să ținem situația cât de cât sub control, ne aflăm într-un blocaj financiar. Ne-am asumat și dublarea prețului gigacaloriei, dar efecte vom vedea doar în martie. Oricum, nu va aduce la un cashflow iminent mai mare. Există, și vreau să subliniez asta, schema de ajutor guvernamental, care acoperă 50% din creșterea peste 250 de lei a tarifului. Vom primi pentru noiembrie patru milioane de lei, iar pentru decembrie, alte 11 milioane lei. Așa cum arară cifrele, aceste 15 milioane care ne vor intra acum vor ajunge pentru o factură de cam o săptămână”, a completat edilul.

În ședința de consiliu, discuțiile nu au fost la fel de aprinse pe cât era de așteptat, proiectele de hotărâre fiind luate în unanimitate. Au fost, totuși, reluate mai multe critici mai vechi. Radu Țoancă, PSD, a cerut ca primăria să notifice Consiliul Concurenței și Comisia Europeană în privința sumelor transferate, sub o formă sau alta, către Colterm, pentru a nu fi încălcate prevederile legate de ajutorul de stat. De asemenea, Roxana Iliescu, PRO România, a ținut să amintească de certificatele de poluare, neachitate în 2021, lucru care a condus și la primirea amenzii de 21 de milioane de euro de la AFM. Și în 2022, termenul pentru achitarea celor din anul precedent, va fi de 30 aprilie.

Deși a spus că ține legătura cu Consiliul Concurenței și că urmează să trimită și o notificare Comisiei Europene, Fritz a ținut să lanseze anumite critici: „Comisia Europeană nu are deloc o perspectivă realistă pentru Europa de Est, nici în privința certificatelor de poluare, nici în privința ajutorului de stat”.

Pe de altă parte, primarul s-a folosit și de anumite mici detalii pentru a pune cumva deoparte criticile: „Nu orașul, ci Colterm trebuie să cumpere aceste certificate (de poluare – n.r.)”. I-a dat o replică sarcastică Dan Diaconu, fost viceprimar liberal: „Dacă nu ne interesează prețul certificatelor, pentru că nu e treaba primăriei, ci a Colterm, poate nu ar trebui să ne intereseze nici facturile la gaz. Tot sistemul este unul de care orașul trebuie să aibă de știre și să ia măsuri, indiferent că vorbim de certificate sau de factura la gaze!”.

Fritz a mai vorbit de faptul că există o „problemă” cu unul dintre furnizorii de cărbune și că se caută întocmirea unor noi înțelegeri, că încă se plătesc credite luate pentru facturile din perioada 2013 – 2015, dar și de faptul că, din cauza acestor datorii, trebuie făcute plăți în avans, lucru care blochează accesarea unor noi credite. În plus, edilul a menționat că este posibilă trecerea la un sistem de economisire: temperatură redusă la agentul termic livrat și apă caldă restricționată noaptea.

Iată și scrisoare deschisă publicată de primarul Dominic Fritz:

SCRISOARE DESCHISĂ

Către: Nicolae Ciucă, Prim Ministru al României

Spre știință:

Eugen Dogariu, Senator de Timiș

Alina-Ştefania Gorghiu,Senator de Timiș

Sebastian Răducanu, Senator de Timiș

Raoul-Adrian Trifan, Senator de Timiș

Ben-Oni Ardelean, Deputat de Timiș

Cătălin Drulă, Deputat de Timiș

Nicu Fălcoi, Deputat de Timiș

Sorin Mihai Grindeanu, Deputat de Timiș

Marilen-Gabriel Pirtea, Deputat de Timiș

Alfred – Robert Simonis, Deputat de Timiș

Ciprian-Titi Stoica, Deputat de Timiș

Cosmin Şandru, Deputat de Timiș

Daniel-Liviu Toda, Deputat de Timiș

Claudiu-Martin Chira, Deputat de Timiș

Stimate Domnule Prim Ministru,

Municipiile și orașele din România care încă mai au un sistem de termoficare centralizat traversează cea mai dificilă iarnă din ultimele decenii. Explozia prețurilor la gaze naturale ne-a adus dificultăți uriașe în buna funcționare a orașelor, nu doar în producerea de agent termic și apă caldă.

În prima jumătate a lunii ianuarie 2022, factura de gaz la compania de termoficare locală din Timișoara a fost de 30 de milioane de lei. Asta este, pentru doar 2 săptămâni de funcționare, echivalent cu aproape jumătate din subvenția anuală pe care legea ne permite să o plătim.

În ciuda faptului că aproape toate veniturile orașului se duc către compania locală de termoficare, în aceste săptămâni, nu va fi destul pentru a acoperi nevoia de gaz la prețurile actuale.

La Timișoara, funcționarea în bune condiții a sistemului de termoficare în lunile noiembrie-decembrie s-a datorat intervenției financiare a Guvernului României care a alocat 53,8 milioane de lei în decembrie anul trecut și subvenției de circa 23 de milioane de lei de la Primăria Municipiului Timișoara, la care s-a adăugat suma de 24 de milioane încasată de la abonați, inclusiv de la Primărie pentru instituțiile subordonate (școli, spitale, instituții de cultură etc.).

Solidaritatea contribuabililor timișoreni cu abonații din sistemul de termoficare este mare, însă are niște limite matematice: nu putem plăti din bugetul local mai mult decât încasăm. În ciuda tuturor eforturilor, care deja blochează Primăria financiar în alte domenii importante, nu avem pârghii de a susține continuarea serviciului de termoficare dincolo de fondurile existente. Dublarea prețului la gigacalorie pentru abonați de la 1 ianuarie 2022 nu va avea efecte decât în martie.

Deja, compania locală de termoficare a luat măsuri extreme la Timișoara pentru a limita factura la gaz: producerea de agent termic la temperaturi mai scăzute și restricționarea furnizării apei calde pe perioada nopții, măsură ce creează un disconfort considerabil populației.

Fac apel la dumneavoastră, domnule Prim Ministru, să urgentați găsirea și validarea unor soluții în problema sistemului de termoficare centralizat, inclusiv alocarea în regim de urgență de fonduri către administrațiile locale pentru subvenționarea costului de producere a energiei termice. România are o coaliție de guvernare stabilă, cu o largă majoritate parlamentară, care îi permite să reacționeze în regim de urgență, în favoarea și beneficiul cetățenilor ei. Schema existentă de ajutor a guvernului, care prevede o acoperire din bugetul de stat a 50% din creșterea prețului la gaz pentru CET-uri, încă nu a produs efecte și nu va putea acoperi decât o mică parte a costurilor reale.

Falimentarea bugetelor locale și sistarea serviciilor de termoficare în plină iarnă ar avea consecințe catastrofale pentru zeci de mii de cetățeni, instituții publice, școli și spitale, un scenariu ce poate fi evitat doar cu ajutorul dvs.

Cu stimă,

Dominic Fritz,

Primarul Municipiului Timișoara

