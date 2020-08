Consiliul Județean al Elevilor: proiecte și campanii realizate pentru elevii din Timiș, în anul școlar încheiat

Consiliul Județean al Elevilor Timiș aflat la ceasul bilanțului susține că a desfășurat foarte multe evenimente pentru elevi, în anul școlar care a trecut.

CJET a realizat o retrospectivă a tuturor activităților pe care le-a derulat pentru elevii din Timiș. Vacanța nu spune stop reprezentării, iar echipa CJE Timiș mulțumește tuturor elevilor implicați în aceste proiecte.

În continuare prezentăm întreaga activitate de mare succes a CJ Timiș, în anul școlar care s-a încheiat nu de mult.

”Chiar dacă a mai trecut încă un an în care misiunea principală a Consiliului Județean al Elevilor Timiș a fost militarea pentru respectarea drepturilor elevilor, am realizat o retrospectivă a activității din anul școlar anterior, care a fost plin de proiecte și campanii pentru elevi”, susține CJE Timiș.

Dezvoltarea substructurilor

În cadrul acestui an, CJE Timiș a dezvoltat foarte mult substructurile școlare prin organizarea sesiunilor de formare constante. La începutul mandatelor președinților consiliilor școlare ale elevilor din Timiș a organizat Fabrica de Elevi Reprezentanți, unde fiecare a fost informat cu privire la atribuțiile pe care le are. A doua și cea mai importantă sesiune de formare a fost seminarul CȘE-urilor, unde s-au abordat subiectele conexe activității de reprezentare a elevilor, de la secretariat intern până la metode de a comunica facil cu direcțiunea unei școli.

Dialog cu decidenții

De la negocieri cu parlamentarii din județ până la expunerea problemelor elevilor în fața conducerii Inspectoratului Școlar Județean Timiș, acest an a fost unul benefic din punct de vedere al vizibilității structurii de reprezentare a elevilor la nivelul factorilor decizionali. CJE Timiș a purtat discuții cu liderii partidelor politice și nu numai în lupta pentru respingerea Ordonanței de urgență 51. De asemenea, în cadrul ISJ s-au purtat discuții pentru a expune anumite probleme stringente ale elevilor.

Asigurarea incluziunii

În acest mandat, CJE Timiș a lansat Toolkit Anti Bullying, un ghid folosit de elevii din întreaga țară pentru a afla metode eficiente de a combate fenomenul bullying-ului în școli. Acesta este un ghid complex care a ajuns la un număr de 4 lansări: 2 în Timiș și 2 online (în județul Hunedoara și în municipiul București). Pe lângă acest ghid, CJE Timiș a creat o rețea activă de ambasadori ai incluziunii care au participat la un training. Reprezentanții CJE Timiș au participat și la Inclusive Schools, un eveniment organizat de către Consiliul Național al Elevilor, cu scopul de a forma ambasadori ai incluziunii la nivel județean.

Informarea elevilor

Informația este putere, iar un elev care își cunoaște drepturile și îndatoririle este unul care va crea un mediu școlar mai bun pentru el și pentru colegii săi. De aceea CJET a organizat două campanii majore în școli: “La plimbare prin Statutul Elevului” și “Grow up with CJE Timiș”. Ambele proiecte au avut ca scop prezentarea Ghidului Ilustrat al Elevului, urmate de o sesiune de întrebări. Noutatea din acest an este că CJE Timiș a reușit să ajungă și în școlile gimnaziale pentru a forma viitorii elevi reprezentanți și pentru a-i pregăti pe aceștia pentru o candidatură în cadrul CȘE Junior.

Lupta pentru respectarea drepturilor

”Când reprezentanții școlilor din Timiș ne semnalau constant problema elevilor majori care nu puteau părăsi incinta școlii, am luat acțiune. Prin petiția din cadrul demersului “Sunt major, scoate-mă de aici” (care a strâns peste 1000 de semnături) am rezolvat această problemă. ISJ Timiș a emis o adresă către unitățile de învățământ din județ, iar acum situația este mai bună pentru elevii majori. Pe lângă această campanie, problemele semnalate de către elevi au fost transmise către factorii decidenți și rezolvate. Negocierile pentru respingerea OUG 51 au fost numeroase și o victorie pentru elevii din Timiș și nu numai”, susțin tinerii de la CJE Timiș.

Consultare

Mai ales în perioada pandemiei CJE Timiș a lansat numeroase chestionare pentru a identifica nevoile elevilor din județ. În urma acestor consultări, CJE Timiș a lansat rapoarte, cum este de exemplu Raportul privind digitalizarea în județul Timiș, bazat pe mai mult de 1.000 de răspunsuri. ”Am ascultat întotdeauna vocea elevilor și ne-am asigurat că este luată în calcul de către factorii decidenți”, este mesajul CJE Timiș.

