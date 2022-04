Cosmin Tabără: ”Useriștii sunt cei care pun bețe în roate proiectelor Timișoarei”

Miercuri, 13 aprilie, Raoul Trifan, senator USR Timiș, a abordat, pe Facebook, tema infrastructurii sportive din Timișoara. Mai bine spus, lipsa investițiilor majore în acest domeniu în ultimii zeci de ani. De vină, în opinia useristului, ar fi liberalii și social-democrații. Viceprimarul liberal al Timișoare, Cosmin Tabără, îi dă replică, spunând că, în prezent, useriștii sunt cei care, mai degrabă, pun bețe în roate proiectelor.

Printre altele, Trifan spune că stadionul „Dan Păltinișanu” este în stare în care este pentru că președinții Consiliului Județean Timiș, dar și consilierii județeni PNL și PSD, „s-au folosit de ideea unui nou stadion drept momeală electorală: au mai pus niște scaune, o nocturnă, au vehiculat idei mărețe, au mai plusat promițând și o sală polivalentă, au mai aruncat niște bani publici pe studii care nu s-au concretizat niciodată”. Trifan mai consideră că fostul primar Robu a venit doar cu promisiuni, în timp ce Alin Nica, actualul președinte CJT, s-a remarcat doar prin închiderea stadionului „Dan Păltinișanu”.

„Politicienii timișeni ai PNL și PSD se uită admirativ, an de an, la investițiile făcute de guvern în infrastructurile sportive ale altor județe, dar nu sunt capabili să pună presiune pe proprii colegi din guvern pentru a obține finanțările de care județul lor are nevoie. Este o rușine ca un oraș ce anul viitor va fi Capitală Culturală Europeană să nu aibă un stadion funcțional sau o sală polivalentă. Este rușinea politicienilor vechilor partide, care au dus o permanentă campanie electorală a dezinformării și a promisiunilor fără acoperire. Județul Timiș nu poate rămâne veșnic la coada alocărilor bugetare. Timișul cere respect și investiții reale în infrastructura sportivă”, concluzionează Trifan.

Viceprimarul liberal Cosmin Tabără îi dă dreptate lui Trifan, însă numai parțial. Tabără este de acord că nu există baze sportive în Timișoara, însă consideră că atacul politic este nejustificat, din moment ce, în prezent, useriștii de la nivel local se opun proiectelor de infrastructură sportivă. În plus, despre proiectele de la nivel județean, liberalul face anumite precizări: în general, acestea ar înainta.

Iată mai precis unde Trifan nu ar avea dreptate, în opinia lui Tabără:

„Deși pare un susținător al infrastructurii sportive, de fapt e doar o chestiune care dă bine pe facebook. Una dintre principalele mele teme de negociere cu colegii săi din USR la Timișoara a fost continuarea proiectului stadionului de tip “Lego”, lucru cu care USR nu a fost deloc de acord și nici acum nu reprezintă o prioritate. Discuțiile mele cu primarul municipiului au dus în final la convingerea lui de necesitatea acestui proiect. Nu am primit susținere pentru a fi realizat la 14.000 locuri, dar pentru 9.000-10.000 locuri am primit acordul! Și mă bucur pentru înțelegerea aceasta venită de la primar.

Nu l-am auzit pe Raoul Trifan să susțină public proiectul atunci când se impunea!

Sala polivalentă este în proceduri la CNI, pe propunerea făcută de fostul primar, adică un proiect care se va realiza la propunerea liberală, nu cu susținerea lui Raoul Trifan! Ba mai mult, dacă doriți, domnule senator, vă invit să mă însoțiți la drumurile pe care le fac la București în vederea susținerii proiectului să mă însoțiți, să-l susținem, să găsim soluții, nu să vorbiți fără să cunoașteți subiectul! Știți că un astfel de proiect nu se realizează în 2 zile, dar procedurile sunt începute de aproape 3 ani. Un an s-a întârziat pentru soluționarea litigiilor dintre cei care au pierdut licitația pentru proiect! Dacă vreți să vă implicați din Senat, schimbați legea, umblați la proceduri, asta puteți, nu doar să postați cuvinte fără acoperire pe facebook! Campania este peste 2 ani de zile, până atunci munciți! Și nu doar prin vorbe!

Referitor la proiectul stadionului “Dan Păltinișanu”, vă anunț că se lucrează la studiul de fezabilitate, este în proceduri la CNI! Zbateți-vă acolo să schimbați procedurile, să nu mai dureze atât! Știți prin cate comisii trebuie să treacă aprobarea lui?!

Dacă susțineți sportul, susțineți-mă în fața colegilor dumneavoastră să putem realiza toate proiectele bugetate pe sport, inclusiv baza din zona Mircea cel Bătrân sau Complexul Sportiv din Calea Lipovei, care are autorizație de construcție de 2 ani și nu s-a dat ordin de începere a lucrărilor! Vă rog să verificați, vă veți convinge că așa este!

Mă bucur că vreți să susțineți sportul, dle senator. Am nevoie de sprijinul parlamentarilor de Timiș, indiferent de culoarea politică, rolul nostru e să construim! Va trece vremea când oamenii îi vor vota doar pe cei care vorbesc și “dau bine pe sticlă”. Lumea îi va vota pe cel care și face, dar și lasă ceva în urma lui! Amândoi suntem tineri și noi în politică, nu vreți să facem o altfel de politică dacă vreți să avem și rezultate?”.

