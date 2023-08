Cristian Măcelaru, ambasador cultural al judeţului în anul Capitalei Culturale Europene TM2023: Mi-aş dori ca toată lumea să aibă acces la cultură

Ambasadorul cultural al judeţului Timiş în anul Capitalei Culturale Europene TM2023, Cristian Măcelaru, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă organizată la Consiliul Judeţean (CJ) Timiş, în avanpremiera Festivalului Internaţional “George Enescu”, care va avea o secţiune şi în Judeţ, că îşi doreşte ca toată lumea să aibă acces la cultură.

Maestrul a subliniat că şi-a dorit să aducă în Timişoara şi la Lugoj concerte din festival, pentru a remarca diversitatea aparte a Festivalului Internaţional “George Enescu”, care are o calitate extraordinară de artişti internaţionali care vin din toată lumea.

“Am ales aceste concerte pentru că am vrut să arătăm în regiune şi în Timişoara o diversitate aparte a Festivalului Internaţional ‘George Enescu’, unde ne bucurăm de o calitate extraordinară de artişti internaţionali care vin din toată lumea. În acest an avem circa 3.500 de artişti care vin în România să concerteze, nu doar în Bucureşti, ci şi în alte oraşe, exemplul din Timişoara şi Lugoj. Aceşti artişti aduc cu ei un standard, o excelenţă care sunt identitatea festivalului în sine. Mi-am dorit ca aceste concerte care vin în Timişoara să arate exact acest exemplu. De observat genul de muzică adus în Timişoara, am făcut aşa ca să ajungem începând cu Beethoven şi terminând cu compoziţii scrise în urmă cu un an. (…). Avem compozitori născuţi pe actualul pământ românesc, chiar la Lugoj. (…). Mi-aş dori ca toată lumea să aibă acces la cultură”, a explicat maestrul Cristian Măcelaru, în intervenţia online pe care a avut-o în cadrul conferinţei de presă.

Preşedintele CJ Timiş, Alin Nica, instituţie care finanţează secţiunea din judeţul Timiş a festivalului cu bani dedicaţi de Ministerul Culturii pentru programul TM2023, a afirmat că îşi doreşte ca astfel de evenimente de anvergură să continue şi după încheierea anului Capitalei Culturale Europene.

“În anul 2021 anunţam la Timişoara, împreună cu ministrul Culturii de atunci, Bogdan Gheorghiu, dorinţa de a aduce o secţiune a Festivalului ‘George Enescu’ la Timişoara. Eram convins că se poate. CJ a ales să se ocupe de proiectele de anvergură şi cu impact major pentru regiune, iar Primăria Timişoara să se ocupe de proiectele mai mici, dar cu impact în toate colţurile oraşului. CJ respectă promisiunea, aduce marile evenimente cu impact regional, cu Festivalul ‘George Enescu’, Festivalul Inimilor, JAZZx, urmează Brâncuşi. Sunt evenimente care vrem să rămână şi după anul CCE TM2023. Festivalul ‘George Enescu’ va avea un eveniment şi la Lugoj”, a arătat Alin Nica.

Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional “George Enescu” completează programul cultural TM 2023, primele concerte ale prestigiosului eveniment muzical fiind programate pe scena Sălii Capitol a Filarmonicii Banatul, în perioada 3 – 20 septembrie.

Cele mai mari ansambluri ale lumii, Ensemble Intercontemporain, Fine Arts Quatet, Romanian Chamber Orchestra, Camerata Bern şi Manchester Camerata, se vor alătura Filarmonicii Banatul, sub baghetele dirijorale ale maeştrilor Matthias Pintscher, Patricia Kopatchinskaja, Martijn Dendievel, Vlad Vizireanu şi Gabriel Bebeşelea.

Primele trei concerte din cadrul festivalului sunt finanţate prin Programul Oerborder, prin Consiliul Judeţean Timiş.

Concertul de deschidere va fi susţinut de Ensemble Intercontemporain, în 3 setembrie, ora 19,00. Ansamblul este format din 30 de muzicieni profesionişti specializaţi în interpretarea muzicii contemporane şi experimentale, dirijaţi de Matthias Pintscher. Repertoriul concertului include lucrări semnate de cei mai importanţi compozitori ai secolelor XX şi XXI, precum: Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Gyorgy Ligeti, Luciano Berio, Iannis Xenakis sau Gerard Grisey. (sursa: Agerpres)

