Cultura de-a lungul apei, la UPT

În cadrul proiectului SEE 691- Capitalizing on urban culture by promoting cultural heritage and cultural entrepreneurship, coordonat de ş.l. dr. ing. Rareş Hălbac Cotoară Zamfir, de la Universitatea Politehnica Timișoara, se desfășoară în această perioadă expoziţia „Cultura de-a lungul apei”, în holul central al Bibliotecii UPT. Expoziţia cuprinde o serie de aproape 150 de schiţe urbane ale clădirilor de patrimoniu realizate de studenţi din cadrul Facultăţii de Arhitectură și Urbanism a UPT şi liceeni din cadrul Liceului Teoretic N. Lenau Timişoara şi ai Liceului de Arte Plastice Timișoara.

Vernisajul s-a realizat în prezenţa unor reprezentanți ai autorităţilor locale, ai sectorului educaţional din oraş, personalităţi din sectorul cultural şi, desigur, în prezenţa organizatorilor: ş. l. dr. ing, Rareş Hălbac Cotoară Zamfir, ş.l.dr.arh. Anamaria Andreea Anghel, ş.l.dr.arh. Otilia Tudoran, as.dr.arh. Irina Mohora, conf.dr.arh. Cristina Maria Povian şi artist plastic, profesor Natalia Bica.

Expoziţia rămâne deschisă publicului până vineri, 20.10.2023 si poate fi vizitată în programul de funcţionare al Bibliotecii, respectiv de luni pâna joi în intervalul 9.00-20.00, iar vineri în intervalul 9.00-18.00.

Proiectul Capitalizing on urban culture by promoting cultural heritage and cultural entrepreneurship beneficiază de un grant in valoare de 44.635.12 euro din Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin graturile SEE și norvegiene.

Granturile SEE și norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Sunt două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare și 15 state UE din centrul și sudul Europei și statele baltice. Cele trei state donatoare cooperează îndeaproape cu UE în baza Acordului privind Spațiul Economic European (SEE). Între 1994 și 2014, statele donatoare au contribuit cu €3,3 miliarde prin scheme consecutive de grant. Pentru perioada 2014-2021, Granturile SEE și norvegiene se ridică la €2,8 miliarde. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

