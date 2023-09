„Culture of Nightlife Conference” sau despre relaţia dintre oraş, artă şi cultura de noapte, în Iulius Town. Invitat special „primarul de noapte” al orașului Amsterdam

Varietatea este una dintre caracteristicile care descriu cel mai bine paleta de evenimente, care se desfășoară în Iulius Town. Weekend-ul acesta ești invitat la un eveniment nocturn inedit, Conferința „Culture of Nightlife Conference”, organizată de Asociația Daisler, unde vor fi prezenți Freek Wallagh, Primar de Noapte în Amsterdam, și prof. Dr. Marion Roberts, expert în design urban și economie nocturnă. În Iulius Town va avea loc și Miss Timișoara by Denisa Tudoran, iar timișorenii sunt invitați să urmărească concursul ce va avea structura competițiilor internaționale de miss. Pentru că este Săptămâna Europeană a Sportului, ești așteptat și la #BeHealthy Timișoara Festival, organizat de World Class.

Viața culturală de noapte a României și cum aceasta poate fi dezvoltată și valorificată într-un mod sustenabil va fi topicul discuțiilor și schimburilor de idei din cadrul Conferinței „Culture of Nightlife Conference”, ce va avea loc sâmbătă, 30 septembrie 2023, în pasajul subteran din Iulius Town. Recent ales Primarul de Noapte al Amsterdamului și co-fondator al organizației culturale Nachtlab, Freek Wallagh va împărtăși perspective unice despre modul în care cultura nocturnă poate contribui la comunitate. Prof. Dr. Marion Roberts, expert în design urban și economie nocturnă, va aduce o perspectivă academică asupra relației dintre oraș și cultura de noapte. Printre speakeri îi regăsim și pe: Shira de Bourbon Parme, urbanist și antropolog social, Manuel Garcia-Ruiz, cercetător în sociologie, și Bettina Pelz, curator de artă în spațiul public și promotor al artei lumii.

Conferința „Culture of Nightlife Conference” va începe de la ora 20.30, iar pasajul subteran, unde va avea loc evenimentul, va fi transformat într-o veritabilă galerie de artă. Biletele pentru eveniment pot fi achiziționate de pe site-ul iabilet.ro, iar programul poate fi consultat pe site-ul Iulius Town. Conferința „Culture of Nightlife Conference” este organizată de Asociația Daisler, în parteneriat cu Iulius Town, și este inclusă în Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”. Evenimentul face parte din conceptul „Lights On – The Night-Art Festival”, care se desfășoară în mai multe locații din Timișoara.

Sâmbătă, în Iulius Gardens, va avea loc și Miss Timișoara by Denisa Tudoran, de la ora 19.00, unde peste 20 de participante vor concura pentru râvnitul titlu. Publicul va păși pe „covorul roșu” și va trebui să respecte dress code-ul „all black”. Competiția va respecta structura competițiilor internaționale, astfel că modelele vor avea mai multe probe, printre care: o coregrafie comună, proba costumului tradițional, cea a costumului de baie și cea a rochiei de seară.

În Iulius Town toată lumea se regăsește, iar dacă pasiunea ta este sportul te așteptăm la #BeHealthy Timișoara Festival. Tot ce trebuie să faci ca să participi este să te înscrii la clasele pregătite de antrenorii de la World Class România – https://behealthyfestival.ro/. Festivalul are loc sâmbătă, iar participarea este gratuită. Alege unul dintre antrenamentele de aerobic, cycling, World Class challenge sau kids activities și vino în Iulius Gardens!

