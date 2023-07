Cum să nu te pierzi în întuneric! Sculptura la Cazarmă a oferit din lumina Timișoarei 2023 și Ucrainei

„Cazarma este un loc sigur. Să fii departe de casă în timpul războiului este atât de greu!” , exprimă înainte de plecarea din Timișoara, Oksana Pohrebennyk-Tishenko, artistă ucraineană aflată în rezidență la Cazarma U, în cadrul proiectului după SCULPTURĂ/SCULPTURĂ după creat de Fundația Interart Triade și Attila Kim.

Arta și-a atins aici una dintre meniri și a oferit artiștilor aflați în rezidență o ocazie de a evada din realitate.

„Cum să nu te pierzi în întuneric?” a fost nu doar titlul performance-urilor realizate în rezidență de către artistele ucrainiene Maria Leonenko și Anna Potyomkina la Cazarma U, ci și întrebarea la care arta, prin sculptură și nu numai, găsește răspuns.

Ceea ce scântei de lumină dezvăluie și ceea ce rămâne în întuneric formează o poveste pe care suntem capabili să o surprindem și să o explicăm pentru noi înșine, precum și un dans care a avut loc pentru noi personal.

Sorina Jecza: “‹Ce frumos e cerul…!,…!›, mi-a spus Maria în primele seri după ce a ajuns în Timișoara.

I-am urmat privirea: nimic spectaculos. Cerul era destul de înnorat, fără stele. Cer de seară obișnuită. Maria a completat: ‹… și liniștit›. O distanță enormă a creat dintr-odată, diferența noastră de percepție. Cerul de unde venea Maria era brăzdat, nopțile, de continue bombardamente. Discuția s-a schimbat. Ceva a topit distanța dintre noi, imediat în acea seară”.

Oksana Pohrebennyk-Tishenko : „Sorina a fost alături de noi de la început, deschizând ușile casei ei, simțindu-ne, ascultându-ne și ne-a oferit un spațiu pentru a-i vizita casa cât avem nevoie – pentru a citi cărți de artă, pentru a bea o cafea, face niște discuții. Am simțit energia și prezențele ei atât de puternice și sper să ne putem întâlni din nou în România, precum și în Ucraina, după victoria noastră”.

Multiplicând perspectivele asupra sculpturii, curatorii Nathalie Hoyos și Rainald Schumacher i-au adus la Timișoara, în cadrul proiectului Scânteieri în întuneric/Sparks in the Dark, pe Luka Basov & Krystyna Melnyk, Maria Leonenko & Anna Potyomkina, Oksana Pohrbennyk-Tishenko, Mariia Rusinkevych, Karina Synytsia / Sievierodonetsk din Ucraina, artiști, selectați prin concurs, ce au animat spațiul Cazarmei prin intervenții spațiale, decoruri sculpturale sau procese performative. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Asociației Asortymentna Kimnata din Ucraina și al Office for Art Berlin.

Oksana Pohrebennyk-Tishenko, Maria Leonenko și Anna Potyomkina au încheiat în această săptămână cele două rezidențe din cadrul proiectului după SCULPTURĂ/SCULPTURĂ după, iar performance-ul filmat va rămâne în Cazarma U ca mărturie și va putea fi vizualizat până în 30 noiembrie, la încheierea activităților.

Proiectul după SCULPTURĂ/SCULPTURĂ după face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Inside Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și este cofinanțat de Consiliul Județean Timiș, prin Programul TimCultura 2023.

