Cum să te ferești de gripă. Cele patru reguli

Întoarcerea copiilor la şcoală creşte riscul de îmbolnăviri. Până acum trei oameni au murit din cauza virusului gripal. Există însă un ghid de prevenţie. Conţine gesturi banale, dar extrem de importante.

Prima regulat: spălatul pe mâini. Indiferent ce vom face după, fie că suntem acasă, la restaurant ori la serviciu- trebuie să ne spălăm periodic pe mâini cu apă caldă şi săpun.

80% dintre bolile infecţioase sunt transmise printr-o atingere a suprafeţelor contaminate, astfel că trebuie să fim extrem de precauţi.

Regula 2: Purtăm mască de protecţie. Indiferent de vârstă. Pentru persoanele bolnave e obligatorie!

In spatiile înguste şi aglomerate, cum sunt salile de asteptare ori cele de clasa – masca ne ajuta sa reducem semnificativ răspândirea virusului la persoanele sanatoase.

Regula cu numărul 3. Nu tuşim şi nu strănutăm în palmă, ori liber. Dacă Facem asta, împrăştiem virusul.

Regula 4: Fiţi precauţi şI fără să faceţi o obsesie din asta, curaţati-vă obiectele personale, cum ar fi telefonul, geanta, laptopul şi biroul.

Dupa curatarea mainilor este bine ca macar periodic sa ne curatam si dezinfectam obiectele de care ne folosim atat de des. Dincolo de telefon, important ar fi sa ne curatam si volanul masinii cu un servetel umed, antibacterian.

Pericole sunt şi în mijloacele de transport in comun. Bine ar fi ca in mijloacele de transport in comun sa purtam masca si sa fim extrem de atenti pe ce punem mana pentru ca de pe aceste suprafete putem foart usor sa contactam virusi.

Toate aceste reguli nu omoară virusul, dar creează o barieră în calea infecţiei.

În cazul în care v-aţi îmbolnavit, dincolo de tratamentul prescris – musai de doctor – mare grija sa nu dati si altora. Aşa că cel mai bine este să rămâneţi izolaţi la domiciliu.

