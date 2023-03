Dacian Marinescu, administratorul Giroceana, cercetat penal pentru gestiune frauduloasă

Dacian Marinescu, administratorul Giroceana SRL, și dezvoltatorii imobiliari din Giroc vor răspunde penal pentru furtul de apa din comună. În vara anului 2022, în urma unui control efectuat de mai multe instituții ale statului, s-a constat că mai mulți dezvoltatori din comuna Giroc erau branșați ilegal la rețeaua de apă din comună. Datoriile acumulate de acești de dezvoltatori la societatea Giroceana se ridicau la 2 milioane și jumătate de euro. Bani pe care Giroceana nu i-a recuperat de la aceștia erau datorați de societate la Aquatim, distribuitorul final de apă. Acum aceste datorii urmează să fie plătite în termen de 2 ani de către Primăria Comunei Giroc către Aquatim. Deși au trecut aproape 6 luni de la acel control, măsurile luate de administrația locală față de Giroceana au fost aproape inexistente. S-a încercat demiterea administratorului Dacian Marinescu, dar consilierii locali din Giroc au considerat că nu e necesar acest lucru, demiterea fiind respinsă în urma unui vot secret. Dacian Marinescu, directorul societății Giroceana, este „ginerele” (concubinul fiicei) răposatului primar Ionel Toma.

Între timp, pe adresa Consiliului Local Giroc a sosit o înștiințare de urmărire penală a administratorului Giroceana pentru infracțiunea de gestiune frauduloasă. Conform documentului plângerea penală a fost înregistrată în noiembrie 2022 de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – Inspecția Fiscală.

”Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că la data de 28.11.2022, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a fost înregistrată sub nr. unic 828/p/2022 plângerea formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – Inspecția Fiscală împotriva numitului Marinescu Ovidiu – Dacian, administrator al SC Giroceana SRL și a persoanelor juridice sau fizice care în perioada 2016 – 2021 s-au branșat clandestin, respectiv au sustras apa potabilă din rețeaua de distribuție administrată de SC Giroceana SRL și au deversat apa uzată în rețeaua de canalizare administrată de SC Giroceana SRL, și solicită cercetarea administratorului Marinescu Ovidiu Dacian și a persoanelor juridice și fizice care s-au branșat clandestin la rețeaua de distribuție a apei potabile și a canalizării administrate de SC Giroceana SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de gestiune frauduloasă, prev. de art 242 C. Pen., furt, prev. de art 228 C. Pen, complicitate la furt și evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit b din legea 241/2005” se arată în adresa trimisă de IPJ Timiș către Consiliul Local Giroc, publicată de Giroceanul & Chisozeanul.

