Dan Pintilie, “regele” artificiilor din România, cercetat sub control judiciar pentru evaziune fiscală

Dan Pintilie, “regele” artificiilor din România, cercetat sub control judiciar pentru evaziune...

Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau a decis, ieri, cercetarea sub control judiciar, pentru 60 de zile, a milionarului timisorean Dan Pintilie, patronul firmei Fireshow SRL Săcălaz, si a fratelui sau, Valentin, in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala si comercializarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate doar de catre pirotehnicieni.

Mai mult, dupa cum spun procurorii, afaceristul cu origini bucovinene ar fi creat la nivel national un circuit fictiv de livrare a articolelor pirotehnice, scopul acestei “suveici” fiind sustragerea de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat.

Cei doi au fost retinuti joi intr-un dosar penal in care se dac cercetări pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si comercializarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de catre pirotehnicieni”, fiind vizat un agent economic care ar fi creat la nivel national un circuit fictiv de livrare a articolelor pirotehnice, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat”.

Dupa audieri, procurorul a decis sa-i cerceteze pe cei doi in libertate sub control judiciar, in urmatoarele 60 de zile, avand o serie de interdictii.

Comentarii

comentarii