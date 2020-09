Dan Vîrtosu, alesul PNL pentru Giroc

Dan Vîrtosu, de profesie medic veterinar, având și un cabinet deschis în Chișoda, s-a hotărât ca pe 27 septembrie să candideze pentru funcția de primar al comunei Giroc, din partea PNL, după ce, în urmă cu patru ani, a câștigat, ca independent, un loc în Consiliul Local al aceleiași comune, în care a crescut și încă trăiește, De ce? O spune chiar el: „Am așteptări mari de la noua generație, sunt aceleași așteptări pe care și familia mea le-a avut de la mine. Imaginează-ți să fii capabil de multe lucruri și să constați că în jurul tău sunt multe mentalități potrivnice. Și asta pentru că schimbarea presupune transformări, dar dacă schimbarea începe cu tine, tu devii un exemplu pentru noua generație”.

Deși accentul îl pune pe „noua generație”, Dan Vîrtosu este aproape și de locuitorii mai în vârstă din comunitate, fiind cunoscut de aceștia ca având origini „sănătoase”, chiar din comună, din Chișoda mai precis, de generații bune. Un exemplu este dat de relația cu interpretul de muzică populară Petrică Moise, un mare susținător de-al său. Cântărețul se mândrește cu faptul că, la fel ca el, și candidatul are originile tot în Giroc și, deci, va ști ce este cel mai bine pentru comună.

„M-am născut în Chișoda, am copilărit în Chișoda și sunt legat prin faptul că m-am născut aici, sunt legat de pământul acestui sat, de obiceiurile și tradiția acestui sat. Am urmat calea artei și, cât mi-a fost în putință, cât mi-au permis mie studiile, mintea și sufletul, am slujit cultura și arta din Banat. Sunt mândru că sunt cetățean al comunei Giroc, sunt mândru că sunt consătean cu Dan Vîrtosu, viitorul primar. Să nădăjduim că va fi viitorul primar și se va schimba ceva în administrația satului nostru. L-am cunoscut pe bunic, pe străbunicul lui, a lu’ Volovoni, care a avut un muzeu ornitologic la noi în Chișoda. Sigur că în campania electorală se vorbesc multe, iar lumea este săturată de promisiuni și de ceea ce spun candidații în campania electorală. Doar că, am vorbit cu Dan și sunt de acord cu ce spune, omul sfințește locul. Dacă ești om sincer și ești cu rușine de Dumnezeu, trebuie să fii înconjurat și de alți oameni care au credință în Dumnezeu și rușine de Dumnezeu, în a administra comuna Giroc”, spune Petrică Moise.

Susținerea pentru Dan Vîrtosu nu vine doar din plan local. Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a fost chiar el la evenimentul de lansare a candidaturii liberale de la Giroc. „Este o mare bucurie și o mare onoare să fiu astăzi în Giroc. Am venit acum, în campanie, dar o să vin și după ce Dan Vîrtosu câștigă primăria. Lucrurile sunt cât se poate de clare și de simple. Nu sunt mulți candidați în localitățile din România care să aibă decența, rațiunea, echilibrul, viziunea unui om care a reușit în viața profesională, care a reușit în viața personală. Are o familie superbă, are o carieră extrem de respectabilă. Îl știți cu toții, ați apelat la el pentru prietenii noștri cei mai buni. Ei bine. Dan s-a pregătit în urmă cu patru ani, a intrat în administrație și a înțeles ce însemnă și presupune aceasta. A înțeles că pentru a câștiga și a-ți pune în practică proiectele, trebuie să ai parteneri puternici. Aceia sunt în Partidul Național Liberal, Dan este candidatul nostru! Șansa lui este șansa dumneavoastră, pentru că el se obligă, în fața dumneavoastră, să ridice Girocul”, a spus, la acel moment, Rareș Bogdan.

Vîrtosu vine în fața alegătorilor cu o viziune structurată în jurul a șapte piloni principali: 1 – infrastructură și mobilitate urbană, 2 – digitalizare și educație, 3 – zona verde, 4 – plan urbanistic general, 5 – fonduri europene, 6 – transparență în administrație, 7 – adăpost pentru animale. Ultimul este și „cel mai aproape de sufletul lui”, după cum spune chiar el.

Despre proiectele sale de infrastructură și mobilitate urbană pentru Giroc și Chișoda, primul punct din viziunea sa, liberalul spune: „Este imperativ necesar ca în comunitatea noastră să existe infrastructură de ultimă generație, pentru bicicliști, dar și pentru pietoni deopotrivă. Drumurile, pistele de biciclete și trotuarele trebuie construite calitativ și iluminate pentru a permite deplasarea cetățenilor pe raza comunei în siguranță”.

Cum vrea Dan Vîrtosu să ridice nivelul de mobilitate și siguranță în cadrul Girocului? Vrea să creeze drumuri în zonele noi ale comunei și să regândească infrastructura actuală pentru a cuprinde trotuare şi piste de biciclete. „Vreau o comună cât mai verde și cred că sunt în asentimentul tuturor când afirm că fluidizarea traficului în comună, precum și reducerea duratelor de deplasare în și dinspre Timișoara trebuie să fie o prioritate!”, este convins acesta.

Prin al doilea punct din platforma „Program pentru Giroc și Chișoda”, digitalizare și educație, candidatul PNL la Primăria Giroc își propune să facă administrația mai transparentă și să debirocratizeze actul administrativ. Doar dacă toate hotărârile luate în primărie sunt „la vedere”, iar cetățenii nu mai trebuie să umble la fel de mult după tot felul de hârtii, consideră Vîrtosu, se poate ține pasul cu noua generație. În acest sens, el are și obiective concrete, precum o platformă online prin care se pot plăti taxele, un sistem de notare a funcționarilor din primărie, un sistem prin care se poate urmări parcursul unui document în primărie și transmiterea live, pe internet, a ședințelor de consiliu local. Despre acestea, candidatul vorbește mai detaliat în programul său electoral:

O platformă gestionată de primărie, eGiroc, 100% funcțională, prin care cetățenii să poată plăti toate taxele și impozitele on-line, care să fie interconectată cu ghiseul.ro și de pe care fiecare cetățean să poată accesa pe baza unui user name și a unei parole, informațiile referitoare la situația lor fiscală, la zi. Un sistem de rating (notare) integrat în platforma eGiroc, pe baza căruia cetățenii vor putea acorda un calificativ fiecărui angajat din primărie, în urma interacțiunii cu acesta, pentru ca atât dvs., cât și noi, să putem evalua felul în care primăria este cu adevărat cea care rezolvă problemele cetățenilor și nu cea care îngreunează aceste demersuri. Un sistem de trasabilitate a documentelor, denumit Regis, integrat în platforma eGiroc prin care să se poată urmări trasabilitatea oricărei cereri sau petiții depuse de către cetățeni Transmiterea live a ședințelor de consiliu local și postarea pe site-ul primăriei a tuturor hotărârilor de consiliu local în maxim 24 de ore de la emiterea lor.

În opinia lui Dan Vîrtosu, „educația cetățenilor este cartea de vizită a unei comune”. Cum „noile tehnologii” și „noua generație” sunt în strânsă legătură, liberalul nu vede de ce nu ar putea ca accesul la educație, în mod special în Giroc, dar nu numai, nu ar putea fi facilitat de resursele informaționale. Este o „necesitate pentru dezvoltarea cetățenilor comunei din toate păturile sociale”, consideră acesta.

Cum își propune, totuși, să facă acest lucru? În acest sens, dorește să implementeze următoarele lucruri: să facă disponibile toate manualele și online și să asigure tablete pentru toții copii din familii sărace. În plus, pentru a crea o legătură și mai strânsă între elevi și dascăli, el propune ca profesorii să se întâlnească din când în când pentru a învăța unii de la alții cele mai bune metode de a comunica cu elevii. „Împreună spre noua generație!”, este și îndemnul lui Vîrtosu.

Pentru zona verde, al treilea punct din programul său, el propune, pe lângă păstrarea aspectului specific al zonelor în care există parcuri, și alte noutăți: amenajarea unor zone unde să se practice activități sportive, zone de agrement unde să se poate face grătare sau picnicuri, realizarea unei fântâni cu apă potabilă, crearea de locuri de joacă pentru copii și plantarea copacilor de-a lungul străzilor. Parcurile ar urma să fie tot iluminate și supravegheate cu camere video, să existe locuri de „parcat” biciclete, alei pavate, coșuri de gunoi, foișoare, hamace și spații și facilități speciale pentru câini. De păstrarea în cele mai bune condiții a acestora și, în general, a spațiilor verzi ar urma să se ocupe departamentul pe care îl va înființa în primărie. Planurile și viziunea asupra spațiilor verzi ale lui Vîrtosu sunt prezentate mai detaliat chiar de acesta:

„Păstrând estetica ansamblului, dar valorificând mediul, caracterul istoric al unor zone și resursele acestora, ne propunem realizarea unui design urban prin revitalizarea suprafețelor o dată cu dublarea numărului existent de parcuri, parcuri supravegheate video, dotate cu iluminat public, alei pavate, piste de biciclete adiacente, amplasare rasteluri la intrări, bănci, foişoare, hamace și coșuri de gunoi. Amenajarea acestora prin plantarea de arbuști ornamentali, flori și plante perene. Realizarea locurilor de practicare sport în aer liber cu aparate de fitness și echipamente de sport cu propria greutate (benzi, corzi TRX) în parcuri, precum și amenajarea de canisite îngrădite, dotate cu coşuri montate special pentru câini, cu dispozitive eliberare mănuși și pungi de plastic, precum și gropi de nisip. Crearea unei zone de agrement care să ofere posibilitatea gătirii de grătare și a organiza picnicuri ori simpla relaxare pe pături așezate pe gazon, cu scaune și mese din lemn așezate la o distanță de minim 2 metri între ele, montarea coșurilor de gunoi lângă fiecare masă, precum și plantarea de copaci pentru a asigura umbră și o calitate sporită a aerului respirabil. Realizarea de fântâni cu apă potabilă, dar și a unei fântâni cu joc de apă și lumini. Crearea de noi locuri de joacă pentru copii, cu acces interzis pentru animale, în care să montăm caruseluri, tobogane, balansoare, leagăne, toate acestea dotate cu instalare zonă cauciucată pentru amortizare, alături de care să existe un teren pentru jocurile cu mingea. Amenajare de spații verzi adiacente tramei stradale. Pentru că orice lucru realizat are nevoie de îngrijire permanentă, vom crea un serviciu în cadrul primăriei pentru mentenanța spațiilor verzi care vor tăia periodic vegetația de pe domeniul public, vor igieniza parcurile pentru copii, locurile pentru practicarea sportului în aer liber, canisitele și zonele de agrement, întreținerea terenului proprietate publică, alături de eradicarea preventivă a ambroziei, dar și colectarea sistematică a deșeurilor abandonate cu echipe specializate de pe întreaga rază a comunei. Ne propunem crearea de campanii pentru colectare deșeuri vegetale și acțiuni ecologice pentru stimularea spiritului civic și conștientizarea empatiei comunitare”.

La punctul 4, Dan Vîrtosu abordează o problemă a comunei Giroc: haosul în construcții. El a găsit, însă, și soluție: elaborarea planului urbanistic general (PUG) al comunei Giroc. „PUG-ul este actul de bază al dezvoltării echilibrate, pe termen lung, al unei localităţi. Fără PUG, se creează un haos similar cu ceea ce vedem acum în jurul nostru: blocuri răsărite în curțile caselor, betoane în loc de spații verzi, invadarea intimității, o aglomerație imobiliară de nedescris. PUG-ul stabilește, printre altele, arterele principale de circulație, delimitarea foarte clară a zonelor în care se pot construi blocuri sau a zonelor rezidențiale cu regim maxim de înălțime P+1 (parter și un etaj – n.r.), dar și limitele localității, precum și modalitatea de creștere a acesteia”, spune liberalul.

Acesta consideră că Girocul nu are astăzi plan urbanistic general pentru, până acum, interesele din zona imobiliară au fost mai importante decât interesele cetățenilor. „E momentul să acceptăm situația în care suntem, să punem punct și să începem dezvoltarea noii generații trecând peste interesele de moment pe care cu toții le-am manifestat la un moment dat!”, este hotărât Vîrtosu. PUG-ul, consideră tot acesta, ar fi un câștig pentru toată lumea. Nu vor mai exista decizii „din pix” după bunul plac al primarului sau arhitectului-șef al comunei.

Marile proiecte ale lui Dan Vîrtosu pot fi realizate, dacă nu din bugetul local, din fonduri europene, subiect pe care îl și abordează, la al cincilea punct al viziunii sale. „Noua generație, pentru mine, înseamnă dezvoltare și evoluție continuă. Accesarea fondurilor europene e vitală pentru comunitatea noastră, deoarece până acum, peste 85% din investiții s-au făcut doar cu bani proveniți din bugetul local. Pentru o dezvoltare durabilă și consistentă e nevoie de mult mai mult decât atât”, consideră acesta.

În 2021, oficial, începe noul exercițiu financiar al Uniunii Europene, care ține până în 2027. Tocmai de aceea, Vîrtosu a și pregătit o listă de proiecte care ar putea primi finanțare europeană în acest exercițiu. În primul rând, transmite acesta, ar putea fi rezolvată problema presiunii scăzute a apei, prin achiziționarea unei stații de pompare și epurare doar pentru Giroc, separată de sistemul deja suprasolicitat.

„Pe termen mediu ne propunem achiziția și instalarea a cel puțin unei stații de pompare și a unei stații de epurare deoarece aceste facilități reprezintă măsuri obligatorii pentru a avea o localitate modernă și dezvoltată. Presiunea scăzută a apei constituie o reală problemă pentru cetățenii noștri, iar asigurarea unor condiții propice de trai pentru aceștia reprezintă o prioritate pentru mine. Problema nu este una nouă, însă ea s-a accentuat și mai mult după branșarea zonei noi la rețeaua existentă care deja e suprasolicitată. Consider prioritară achiziționarea unei stații de pompare destinată exclusiv zonei noi din Giroc și a unei stații de epurare și pompare a apelor reziduale de mare capacitate, destinată întregii comune. Apa înseamnă viață, evoluție, continuitate. Accesul necondiționat la apă potabilă nu reprezintă un vis, reprezintă normalitatea”, motivează candidatul PNL.

Acesta nu se oprește aici, având și alte proiecte pentru care vrea „să aducă bani de Bruxelles”: tehnologie de ultimă oră în comună, adică realizarea unor zone „smart”, dar și realizare de piste de biciclete, trotuare și rețele subterane de cabluri. Liberalul explică ce înseamnă în viziunea lui „Girocul de nouă generație”, realizat din fonduri europene:

„Pe termen lung, ne-am propus finanțarea prin fonduri europene a Girocului de nouă generație, care în viziunea noastră are o infrastructură integrată, cu piste de biciclete, trotuare și canalizații subterane pentru rețele de comunicații. În acest concept al unui Giroc de nouă generație, care va deveni realitate, există zone «smart» în care se pot desfășura în aer liber activități sau sporturi diverse, iar tehnologia este integrată în toate aspectele vieții zilnice, de la acordarea de ratinguri angajaților primăriei în viitoarea platformă eGiroc până la existența stațiilor de trotinete electrice sau disponibilitatea unor prize USB pentru încărcarea telefoanelor în locurile publice din comună”.

Al șaselea punct central al viziunii lui Vîrtosu, transparența în administrație, este strâns legat de al doilea, de digitalizare. Prin sistemele eGiroc, Regis și Ratings propuse de acesta, toate documentele vor putea fi văzute de orice cetățean al comunei Giroc atunci când are nevoie și, în plus, se va putea verifica foarte ușor și ce traseu au urmat cererile prin primărie, dacă mai este nevoie de completări sau dacă au primit aprobare. Mai mult, girocenii vor ști și cât de eficientă e administrația, în baza notelor acordate de concetățeni.

În ideea că transparența este o trăsătură definitorie pentru orice administrație, Vîrtosu transmite: „Echipa liberală propune pentru o transparență totală utilizarea sistemului eGiroc menționat anterior, al cărui sub-sistem Regis permite urmărirea traseului administrativ al fiecărei solicitări. O altă componentă a transparenței în administrație este utilizarea sub-sistemului Ratings, care oferă posibilitatea evaluării interacțiunii angajaților cu dumneavoastră, prin centralizarea feedback-ului primit de la cetățeni”.

Cum nu toți cetățenii știu, pot sau doresc să folosească un sistem digital, Vîrtosu nu uită că și relaționarea directă cu cetățenii trebuie să aibă un rol important. Nu doar că vrea să dedice șase ore pe săptămâna audiențelor – fiecare cu durată și de până la 20 de minute sau mai mult, dacă e cazul –, dar plănuiește și să aibă sesiuni de răspunsuri la întrebările cetățenilor prin intermediul Facebook-ului. Tot aici, dar și pe site-ul primărie, vor fi transmise și ședințele de Consiliu Local Giroc.

Al șaptelea și ultimul punct din platforma lui Vîrtosu, cel care este și „proiectul de suflet”, îl reprezintă adăpostul de animale pe care plănuiește să îl deschidă în comună. Aceasta nu este doar o dorință de-a lui, ci există și o prevedere legală, dată de Ordonanța de Urgență nr. 155/2001, care obligă administrațiile locale să creeze adăposturi pentru câinii comunitari.

„Prin prisma meseriei mele de medic veterinar, am întâlnit de-a lungul carierei mele nenumărate cazuri de animale maltratate în diferite moduri de nedescris pe raza comunei și nu numai, animale pe care le-am preluat, le-am tratat și, din fericire, le-am și găsit familii iubitoare, una dintre aceste familii este chiar a mea. Cu brațele deschise și multă afecțiune, am primit în familia Vîrtosu animalele pe care nu le-a vrut nimeni”, spune candidatul.

Adăpostul gândit de Vîrtosu nu va fi unul „făcut doar ca să fie făcut”, ci va avea și facilități mai complexe, după cum explică: „Adăpostul de animale se va construi în zona industrială, poziționată în spatele hypermarketului Auchan și va avea o capacitate de 320 căței cu boxe comune sau separate, fiind împărțiți în categorii de mărime, vârstă, sex, stare fiziologică. Adăpostul va fi dotat cu un cabinet pentru intervenții chirurgicale și sterilizări, cu teren pentru dresaj și #recreere și un dresor pentru reabilitarea câinilor, dar și evaluare comportamentală”.

În general, adăpostul gândit de medicul veterinar care acum vrea să ajungă și primar, va găzdui cățeii și pisicuțele până acestea își vor găsi familii iubitoare care să le adopte. În plus, Vîrtosu se gândește să aducă și psihoterapeut care să facă terapie cu animale cu copiii care suferă de diferite afecțiuni, precum sindrom down sau autism. Un alt plan al său ar fi un sistem de adopție la distanță, adică persoanele dornice să ajute animalele, dar care nu pot să o facă la domiciliu, ar plăti cheltuielile necesare întreținerii unui animal în cadrul adăpostului.

Dragostea de animale a lui Dan Vîrtosu este foarte cunoscută în comunitatea giroceană. Nela Giuca din Chișoda, și ea cunoscută ca mare iubitoare de animale, a spus despre candidat: „În recomand cu drag pe Dan Vîrtosu pentru funcția de primar. Îl cunosc de când s-a născut, îi cunosc familia, sunt oameni gospodari, oameni de fală. În Giroc, el a făcut o meserie minunată, prin care s-a remarcat. Iubește animalele, cum le iubesc și eu, sunt una dintre clientele cabinetului lui. Sunt convinsă că așa cum se comportă la cabinet, s-ar comporta și în administrație. De aceea, îl recomand cu drag și cu căldură. Cred că va fi o reușită. Sper, într-o măsură, ca și Chișoda noastră să ajungă din urmă Girocul”.

Despre cabinetul veterinar și dăruința cu care își desfășoară meseria Dan Vîrtosu a vorbit și Petrică Moise: „Cabinetul domnului doctor, cabinetul veterinar este în Chișoda, un lucru foarte important pentru cei care au animale. Animalele și câinii sunt cei mai devotați prieteni ai omului. Trebuie să ai aptitudini, apropiere și trăire pentru a putea vindeca un animal, un câine. (…)

Trebuie vindecat neamul românesc de paranoia. Actualul primar al comunei Giroc o să mă înjure, dar nu îmi pasă. Dacă ne gândim bine ce fonduri are acest sat, ar fi trebuit să fie primărie la Chișoda. Aș vrea măcar să schimbe niște lucruri și să fie aproape și de cetățenii din Chișoda, și de cei din Giroc, bineînțeles. Să-l alegeți, cu luare aminte, că faptele vorbesc și nu vorbele. De data asta, eu sunt pus într-o situație delicată, să vorbesc. Nu știu ce va face Dan, dar discuțiile pe care le am și din felul în care simt eu, am început să înțeleg că este om care are au un pic de luare aminte și de rușine față de Dumnezeu. Am deja un simț, lucrez cu oamenii de multă vreme, de 40 de ani. Mereu vorbesc despre asta: rușinea de Dumnezeu ne va vindeca! Neamul românesc, nu doar Giroc și Chișoda, poate întregul glob pământesc, trebuie să aibă rușine față de Dumnezeu. Până nu vom avea rușine față de Dumnezeu și până nu vom înțelege că a guverna înseamnă a sluji, nu se va schimba nimic în politica românească. Închei cu următoarele vorbe: votați cum vă duce sufletul, dar gândiți înainte de a pune ștampila!”.

Nici Alin Nica, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Timiș, nu ezitat să aducă cuvinte pozitive la adresa lui Dan Vîrtosu: „Un om care are grijă de animale, așa cum are domnul Vîrtosu, fiind medic veterinar, este un om bun și este clar el iubește și oamenii. Dan are un mandat de consilier local, așadar are experiență, în administrație, nu va fi un primar neexperimentat. PNL, prin Dan Vîrtosu, va câștiga primăria din Giroc. Medicul Vîrtosu vrea să facă lucruri bune pentru Giroc și să îl ducă la un alt nivel mult mai apropiat de oameni. PNL nu face compromisuri în Giroc. Dorim ca Girocul să fie parte a valului de transformare liberală a administrației care face bine pentru oameni”.

În final, redăm îndemnul candidatului PNL la Primăria Giroc, medicul veterinar Dan Vîrtosu: „Așadar, dragii mei, împreună spre o nouă generație mai bună!”.

