De ce nu funcționează sistemele de climatizare în toate mijlocele de transport în comun din Timișoara? Directorul STPT: unele mai au nevoie de piese, dar există și „colegi binevoitori care uită să le pornească”

Marți, 14 iulie, consilierii locali din Timișoara au aprobat bugetele pe anul 2021 pentru SDM și STPT. Au fost chemați pentru lămuriri reprezentanți ai ambelor societăți, însă a fost prezent doar Nicolae Bitea, directorul societății de transport public. Întrebările consilierilor locali nu au prea avut legătură directă cu tema generală a bugetului, ci au privit chestiuni mai specifice, cum ar fi climatizarea în mijloacele de transport în comun, cursele dedicate elevilor și noul tramvai.

Rodica Militaru (USR PLUS) a fost cea care a ridicat problema climatizării în mijloacele de transport în comun. Bitea a explicat că în 10 mai a fost lansată licitația pentru achiziționarea pieselor necesare reparării sistemelor de climatizare, în 4 iunie a fost finalizată. Furnizorul s-a ținut de cuvânt și a livrat cu celeritate piesele. STPT a suplimentat numărul de angajați care să facă reparațiile. „În acest moment, mai avem (de reparat – n.r.) un singur autobuz model scurt și trei autobuze de tip articulat. Avem o monitorizare zilnică în ceea ce privește funcționalitatea climelor”, a menționat Bitea.

Directorul STPT a amintit și de o altă posibilă cauză pentru plângerile cetățenilor: „Nu ascund faptul că există și anumiți colegi binevoitori care uită să pornească sistemele de climatizare, dar îi controlăm permanent”. Ce înseamnă acest lucru? Conform lui Bitea, au fost desemnate patru echipe de control al climatizării în mijlocele de transport. Acestora li se adaugă și controlorii care verifică titlurile de călătorie, care oricum ar sesiza și alte aspecte legate de transportul public.

Pe lângă subiectul climatizării, au fost puse în discuție și altele. Răzvan Stana (USR PLUS) a amintit de transportul școlar. Bitea a spus că din 2019, de când au fost înființate liniile de autobuz dedicate elevilor, și până la finalul anului 2020, numărul acestora a crescut de la 4 la 15. Societatea ar vrea să dezvolte acest sistem și în continuare, cerând primăriei și alte microbuze de tipul celor deja existente. „Pot să vă spun că avem cele mai multe linii dedicate transportului școlar din țară. Clujul are 14, din informațiile pe care le am, noi avem 15. Ideea este că trebuie să ne aplecăm mult mai mult pe transportul școlar. Creează multe beneficii din punct de vedere al numărului de mașini care nu mai circulă pe străzi”, a ținut să menționeze directorul.

În continuare, consilierul liberal Adrian Lulciuc a arătat că nu prea este la curent cu realitatea din oraș. Acesta a spus că ar fi primit sesizări din partea cetățenilor că, odată cu deschiderea șantierului de pe Cetății, s-ar fi oprit circulația tramvaielor care ajung în Torontalului. Lulciuc a cerut introducerea unor autobuze pe traseul liniei 4. Directorul STPT l-a pus la curent cu faptul că încă din prima zi de șantier a fost introduse două autobuze pe traseul Piața 700 – buclă Torontalului.

Aida Szilagyi (USR PLUS) a mai cerut un update legat de noul tramvai livrat de Bozankaya în urmă cu câteva săptămâni. Bitea a răspuns că STPT-ul este doar „gazdă” pentru acesta. Primăria și reprezentanții firmei turcești sunt cei care se ocupă de obținerea autorizațiilor. Directorul a menționat, totuși, că următorul pas ar fi ca municipalitatea să solicite ca un expert AFER să se deplaseze la Timișoara pentru aceste proceduri. Recent, a mai adăugat Bitea, noul tramvai ar fi fost pus la noi teste de viteză pe linia 9.

Singura întrebare privitoare la buget a fost ridicată de Ovidiu Merean (USR PLUS) și a avut legătură cu diferența dintre valoarea subvențiile oferite de primărie în bugetul local și cea menționată în bugetul societății. Primăria a aprobat 74 de milioane de lei, STPT a prevăzut 86. Răspunsul ar fi că societatea a inclus și subvențiile primite, prin SMTT, de la celelalte primării de comune unde STPT are curse metropolitane. Aceste sume ar putea chiar crește după rectificări, ca urmare a creșterii constante a numărului de curse.

În total, bugetul STPT aprobat marți de consilierii locali prevede venituri de 116,5 milioane de lei. Cheltuielile anticipate ar fi de 115,4 milioane de lei. Dintre aceștia, peste 78 de milioane sunt pentru personal. Alte 10,1 milioane de lei sunt rezervați pentru investiții. Mai multe detalii în următorul document: Anexa_buget.

